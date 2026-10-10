Dừng giải đua vỏ Composite ở Cần Thơ sau tai nạn làm 1 người tử vong

Chiếc vỏ lãi gãy đôi, lật nghiêng sau tai nạn. (Ảnh: HÀ AN)

Sự việc xảy ra vào sáng 9/10 trên tuyến sông Quản Lộ-Phụng Hiệp. Vào thời điểm trên, một chiếc vỏ lãi đang di chuyển nhanh bất ngờ bị gãy đôi giữa chừng, khiến người điều khiển thiệt mạng.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Nạn nhân không nằm trong danh sách vận động viên đăng ký tham gia giải đua sắp tới.

Ngay sau sự cố, Ban Tổ chức Giải Vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 đã ra thông báo khẩn về việc tạm dừng giải đấu do khâu chuẩn bị chưa bảo đảm an toàn. Trước đó, giải dự kiến khởi tranh ngày 10/10 với sự góp mặt của 48 vận động viên từ khắp các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long.