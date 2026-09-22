Dùng gần 900 tỷ để bình ổn giá xăng dầu quý II

Bộ Tài chính vừa có báo cáo công khai tình hình trích lập, chi sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý II/2026.

Petrolimex, PV OIL dẫn đầu về trích lập Quỹ BOG

Theo đó, trong quý II, nguồn Quỹ BOG từ hoạt động trích lập, chi sử dụng thông thường không phát sinh khoản trích lập hay chi sử dụng. Số dư đầu kỳ ở mức 195 tỷ đồng, phát sinh thêm 1 tỷ đồng tiền lãi, qua đó nâng số dư cuối kỳ lên 196 tỷ đồng.

Trong khi đó, nguồn Quỹ BOG từ khoản tạm ứng ngân sách Nhà nước (NSNN) có quy mô lớn hơn đáng kể.

Đầu kỳ, số dư của nguồn này là 702 tỷ đồng. Trong quý, tổng số tiền trích Quỹ BOG đạt 1.886 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền sử dụng là 873 tỷ đồng. Số dư cuối kỳ theo đó đạt 1.715 tỷ đồng.

Như vậy, nếu cộng 2 nguồn, tổng số dư Quỹ BOG tại thời điểm cuối quý II/2026 đạt khoảng 1.911 tỷ đồng.

Trong quý II, các doanh nghiệp đầu mối có số tiền trích lập Quỹ BOG lớn nhất đều nằm trong nhóm tài khoản thuộc nguồn tạm ứng NSNN.

Dẫn đầu là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) với số tiền trích lập gần 881 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL) với 441 tỷ đồng.

TOP 10 SỐ DƯ QUỸ BOG CUỐI KỲ QUÝ II/2026

Tổng cộng từ nguồn trích chi thông thường và nguồn tạm ứng NSNN

Đơn vị: tỷ đồng.

Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ đứng tiếp theo với trích lập 106 tỷ đồng, trong khi Công ty CP Anh Phát Petro trích lập 54 tỷ đồng và CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) trích lập 43 tỷ đồng.

Tính riêng 5 doanh nghiệp này, tổng số tiền trích lập trong quý đạt khoảng 1.525 tỷ đồng, tương đương phần lớn tổng số tiền trích lập quỹ từ nguồn tạm ứng NSNN trong kỳ.

Dành hơn 873 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu

Ở chiều ngược lại, toàn bộ khoản chi sử dụng Quỹ BOG trong quý II được thực hiện từ nguồn tài khoản tạm ứng NSNN, với tổng giá trị 873 tỷ đồng.

PV OIL là doanh nghiệp sử dụng Quỹ BOG nhiều nhất trong kỳ với 328 tỷ đồng. Petrolimex đứng thứ hai với 294 tỷ đồng.

Riêng PV OIL và Petrolimex đã chi tổng cộng khoảng 622 tỷ đồng, tương đương hơn 70% tổng số tiền sử dụng Quỹ BOG trong quý II.

Sau khi tính toán cả khoản trích lập và chi sử dụng, nguồn Quỹ BOG từ tài khoản tạm ứng NSNN vẫn tăng mạnh trong quý.

Tại thời điểm cuối quý II, một số thương nhân đầu mối đang nắm giữ số dư Quỹ BOG ở nguồn tài khoản tạm ứng NSNN trên 100 tỷ đồng có Petrolimex (587 tỷ đồng), tiếp đến là PV OIL (341 tỷ đồng), Thanh Lễ (163 tỷ đồng), Anh Phát Petro (161 tỷ đồng).

4 doanh nghiệp này đang nắm tổng cộng 1.252 tỷ đồng, chiếm phần lớn số dư của nguồn Quỹ BOG từ tài khoản tạm ứng NSNN tại thời điểm cuối quý II.

Tuy nhiên, PV OIL ở nguồn trích chi thông thường đang âm 1.437 tỷ đồng (do xả quỹ các kỳ trước) nên tổng hợp lực số dư chung đang âm 1.097 tỷ đồng.

Tương tự, Anh Phát Petro nắm số dư gần 161 tỷ đồng tại tài khoản tạm ứng nguồn NSNN, nhưng ở tài khoản trích chi thông thường âm 134 tỷ đồng. Vì vậy, tổng dư ròng đạt 26 tỷ đồng.