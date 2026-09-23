Dùng flycam tìm kiếm người nghi bị lũ cuốn cùng ô tô

Lực lượng chức năng sử dụng ca nô và xuồng chuyên dụng rà soát khu vực ven hồ Xa Cát, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích cùng ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 22/9, mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long, thành phố Đồng Nai. Tại đường Sư Vạn Hạnh, đoạn qua khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một ô tô màu trắng lưu thông theo hướng từ phường Tân Khai về phường Lộc Ninh. Khi qua khu vực nước chảy xiết, chiếc xe được cho là bị nước cuốn trôi xuống hồ Xa Cát. Người dân sau đó trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Bình Long phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lực lượng quân sự, dân phòng và các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Các lực lượng tập trung rà soát khu vực hồ Xa Cát, các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng nước chảy mạnh.

Cống thoát nước trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Bình Long, thành phố Đồng Nai, nơi camera ghi nhận chiếc ô tô bị dòng nước cuốn trôi qua trước khi mất tích.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một điện thoại di động cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 50m. Qua xác minh, chiếc ô tô màu trắng nghi bị nước cuốn trôi được xác định là của bà T.T.B.L. (46 tuổi, ngụ phường An Lộc, thành phố Đồng Nai). Người thân cho biết đã mất liên lạc với bà L. từ khoảng 17 giờ ngày 22/9.

Đến 14 giờ ngày 23/9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người nghi mất tích và chiếc ô tô. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trên diện rộng. Lực lượng chức năng sử dụng flycam rà soát toàn bộ khu vực hồ Xa Cát, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm và phối hợp người dân địa phương thu thập thêm thông tin.

Theo ông Đặng Hoàng Thái, Chủ tịch UBND phường Bình Long, thời tiết mưa lớn, nước chảy xiết, tầm nhìn hạn chế và địa hình phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Lãnh đạo phường đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, mưa lớn vào chiều tối 22/9 khiến nhiều khu vực tại Bình Long, An Lộc, Tân Quan, Long Bình, Trảng Bom, Bình Minh và Nam Cát Tiên bị ngập từ 0,3-1m. Riêng tại phường Bình Long, khoảng 25 hộ dân và một cơ sở tôn giáo bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Các đơn vị, địa phương được yêu cầu duy trì 100% lực lượng tại những địa bàn trọng điểm, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.