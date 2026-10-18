Đừng dùng kẹo ngậm tùy ý khi đau họng: 5 nhóm người này cần đặc biệt thận trọng

Một số loại kẹo ngậm chứa hoạt chất dược lý, trong khi sản phẩm có đường hoặc chất tạo ngọt cũng tiềm ẩn những vấn đề nếu dùng quá mức. Vì vậy, người dùng cần chú ý đến thành phần, đối tượng sử dụng và cách dùng để tránh những rủi ro không đáng có.

Những nhóm người nên cẩn trọng với kẹo ngậm

Trẻ nhỏ có nguy cơ hóc, nghẹn khi ngậm kẹo

Đây là một trong những lưu ý quan trọng nhất khi sử dụng kẹo ngậm cho trẻ em. Các viên kẹo cứng được thiết kế để tan từ từ trong miệng có thể mắc vào đường thở nếu trẻ vô tình hít hoặc nuốt sai cách.

Cha mẹ không nên cho trẻ dưới 4 tuổi sử dụng viên ngậm cứng, đồng thời cần kiểm tra độ tuổi khuyến cáo trên bao bì đối với trẻ lớn hơn. Ngay cả khi sản phẩm được quảng cáo có thành phần dịu nhẹ hoặc chiết xuất tự nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Với trẻ chưa kiểm soát tốt việc nhai, nuốt, người lớn nên ưu tiên cách chăm sóc phù hợp với độ tuổi và tham khảo ý kiến nhân viên y tế khi cần thiết.

Người mắc bệnh tiểu đường cần chú ý lượng đường

Không phải loại kẹo ngậm nào cũng phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết. Một số sản phẩm chứa đường có thể làm tăng lượng carbohydrate tiêu thụ trong ngày, đặc biệt khi người dùng ngậm nhiều viên hoặc sử dụng thường xuyên.

Trước khi mua, người mắc bệnh tiểu đường nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, kiểm tra lượng đường và khẩu phần được khuyến nghị. Sản phẩm không đường có thể là lựa chọn phù hợp hơn trong một số trường hợp, nhưng vẫn cần xem xét các thành phần tạo ngọt khác và không nên sử dụng tùy ý.

Đáng chú ý, một số chất tạo ngọt thuộc nhóm polyol có thể gây đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa hoặc tiêu chảy nếu tiêu thụ với lượng lớn.

Người mang thai, cho con bú hoặc có bệnh nền

Với các loại kẹo ngậm thông thường, thành phần có thể chủ yếu là đường, hương liệu, mật ong hoặc bạc hà. Tuy nhiên, một số viên ngậm chứa hoạt chất dược lý như chất gây tê tại chỗ, chất chống viêm hoặc chất sát khuẩn.

Vì vậy, phụ nữ mang thai, đang cho con bú, người có bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc khác nên kiểm tra kỹ thành phần trước khi dùng. Nếu sản phẩm chứa hoạt chất điều trị hoặc chưa rõ mức độ an toàn, nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn.

Không nên cho rằng sản phẩm có nguồn gốc thảo dược hoặc được bán phổ biến thì mặc nhiên an toàn với mọi đối tượng.

Một số người cần cẩn trọng khi sử dụng kẹo ngậm

Một số lưu ý khác khi dùng kẹo ngậm

Ngậm kẹo thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ sâu răng

Kẹo ngậm tan chậm trong miệng, khiến các thành phần của sản phẩm tiếp xúc với khoang miệng trong một khoảng thời gian. Nếu kẹo chứa đường và được sử dụng thường xuyên, nguy cơ sâu răng có thể tăng lên.

Vi khuẩn trong mảng bám răng có thể chuyển hóa đường thành axit, góp phần làm mất khoáng men răng. Do đó, người dùng nên hạn chế các sản phẩm chứa đường, duy trì vệ sinh răng miệng và không xem kẹo ngậm là giải pháp thay thế việc chăm sóc răng.

Kẹo không đường có thể giúp giảm lượng đường tiếp xúc với răng, nhưng cũng không nên ngậm liên tục hoặc sử dụng vượt mức hướng dẫn.

Không phải kẹo ngậm nào cũng trị được đau họng, giảm ho

Một sai lầm phổ biến là xem mọi loại kẹo ngậm đều có tác dụng điều trị đau họng hoặc ức chế ho. Trên thực tế, sản phẩm thông thường chủ yếu giúp tăng tiết nước bọt, giữ ẩm và làm dịu cảm giác khó chịu. Một số viên ngậm chứa hoạt chất dược lý có thể giảm đau họng, nhưng hiệu quả thường ở mức khiêm tốn.

Nếu đau họng rõ rệt, người dùng nên hỏi dược sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Đặc biệt, không nên chỉ dựa vào kẹo ngậm khi ho kéo dài, triệu chứng ngày càng nặng hoặc không cải thiện.

Khi xuất hiện khó thở, đau ngực hoặc khó nuốt nghiêm trọng, cần được đánh giá y tế kịp thời.