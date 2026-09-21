Dùng đũa ăn cơm, 4 điều tưởng nhỏ nhưng không nên chủ quan

Trong bữa cơm gia đình, đũa không chỉ được dùng để gắp thức ăn mà đôi khi còn được sử dụng để đảo, khuấy món ăn chung hoặc đặt tạm lên bàn. Nếu đôi đũa đã tiếp xúc với miệng rồi tiếp tục chạm vào thức ăn chung, nguy cơ đưa vi sinh vật từ người ăn vào món ăn có thể tăng lên.

Bên cạnh đó, những đôi đũa tre, gỗ đã cũ, bị nứt hoặc bảo quản trong điều kiện ẩm cũng khó làm sạch hoàn toàn. Vì vậy, thay đổi một số thói quen nhỏ khi sử dụng đũa có thể giúp việc ăn uống vệ sinh hơn.

Dùng đũa cá nhân gắp thức ăn chung

Đây là thói quen khá phổ biến trong các gia đình. Mỗi người sử dụng đôi đũa của mình để gắp trực tiếp thức ăn từ bát, đĩa chung.

Vấn đề là đầu đũa đã tiếp xúc với miệng có thể mang theo nước bọt và các vi sinh vật trong khoang miệng. Khi tiếp tục đưa đôi đũa này vào món ăn chung, các vi sinh vật có khả năng tiếp xúc với phần thức ăn mà những người khác sẽ sử dụng.

Để hạn chế lây nhiễm chéo, gia đình nên chuẩn bị thêm đũa, thìa hoặc dụng cụ riêng để gắp thức ăn chung. Sau khi lấy phần ăn vào bát, mỗi người sử dụng đũa cá nhân để ăn.

Cách này càng nên được chú ý khi bữa ăn có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu.

Dùng đũa cá nhân đảo, khuấy món ăn chung

Không ít người có thói quen dùng đũa của mình đảo cả đĩa thức ăn để tìm miếng phù hợp, lật hoặc khuấy món ăn trước khi gắp.

Nếu đôi đũa đã chạm vào miệng, việc tiếp tục dùng chúng để đảo món ăn chung khiến phần đầu đũa tiếp xúc với nhiều vị trí trong đĩa thức ăn. Đây cũng là một hình thức tiếp xúc không cần thiết giữa dụng cụ ăn uống cá nhân và món ăn mà nhiều người cùng sử dụng.

Thay vì đảo cả đĩa, nên quan sát và gắp trực tiếp phần thức ăn mong muốn. Với các món ăn chung, sử dụng dụng cụ gắp riêng là lựa chọn vệ sinh hơn.

Đặt đầu đũa trực tiếp xuống mặt bàn

Khi không có gác đũa, nhiều người có thói quen đặt tạm đôi đũa xuống mặt bàn, mép bát hoặc một vị trí bất kỳ rồi tiếp tục sử dụng.

Trong đó, đầu đũa là phần tiếp xúc trực tiếp với thức ăn và miệng. Nếu đặt lên bề mặt không sạch, bụi bẩn hoặc vi sinh vật trên bề mặt có thể bám vào đầu đũa. Khi đôi đũa được đưa trở lại bát thức ăn hoặc lên miệng, những chất này có thể theo đó tiếp xúc với cơ thể.

Vì vậy, mỗi gia đình nên chuẩn bị gác đũa hoặc một vị trí sạch để đặt đũa khi tạm ngừng ăn. Không nên đặt trực tiếp đầu đũa lên mặt bàn, đặc biệt tại những nơi thường xuyên tiếp xúc với tay, thức ăn hoặc các vật dụng khác.

Tiếp tục dùng đũa tre, gỗ đã cũ, nứt hoặc mốc

Đũa tre, gỗ được sử dụng trong thời gian dài có thể xuất hiện các vết xước, nứt, bề mặt xù xì, đổi màu hoặc có mùi bất thường. Những khe nứt và vị trí bị hư hỏng có thể khiến cặn thức ăn khó được làm sạch hoàn toàn.

Đặc biệt, nếu đũa xuất hiện dấu hiệu mốc, có mùi lạ hoặc bề mặt thay đổi rõ rệt, không nên tiếp tục sử dụng với hy vọng có thể làm sạch bằng cách rửa hoặc luộc. Thay mới là lựa chọn phù hợp hơn.

Sau khi rửa, đũa tre và gỗ cũng cần được làm khô hoàn toàn trước khi cất. Không nên để đũa ẩm trong hộp kín hoặc khu vực thiếu thông thoáng trong thời gian dài, bởi môi trường ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển.

Sử dụng đũa đúng cách không đòi hỏi thay đổi quá nhiều trong sinh hoạt. Chỉ cần tách dụng cụ ăn cá nhân khỏi dụng cụ gắp thức ăn chung, đặt đũa trên vị trí sạch và thay những đôi đũa đã xuống cấp, thói quen ăn uống của gia đình sẽ vệ sinh hơn.