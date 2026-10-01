Đừng đợi máy giặt hỏng mới sửa: 4 thói quen sử dụng nên bỏ ngay khi còn kịp

Máy giặt là thiết bị gần như tuần nào cũng hoạt động vài lần, thậm chí nhiều gia đình phải sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn chỉ chú ý khi máy bắt đầu rung lắc mạnh, phát ra tiếng động bất thường, vắt không khô hoặc báo lỗi.

Trong khi đó, một số thói quen dưới đây có thể âm thầm ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của máy giặt.

Nhồi quá nhiều quần áo vào một mẻ giặt

Thấy lồng giặt vẫn còn chỗ, nhiều người thường cố nhét thêm vài bộ quần áo để “giặt một lần cho xong”. Một vài lần có thể chưa gây ra vấn đề rõ rệt, nhưng nếu thường xuyên vượt quá lượng tải khuyến nghị, máy sẽ phải xử lý khối lượng lớn hơn trong suốt chu trình.

Hai hãng máy giặt nổi tiếng là Samsung và LG đều lưu ý người dùng không nên cho quá nhiều quần áo vào máy, bởi đồ giặt cần có không gian để chuyển động trong lồng. Khi bị nhồi quá đầy, quần áo có thể không được đảo và làm sạch hiệu quả, đồng thời máy phải chịu tải lớn hơn, đặc biệt ở giai đoạn quay và vắt.

Càng cần lưu ý với khăn tắm dày, chăn hoặc quần áo dày vì chúng có thể giữ rất nhiều nước và trở nên nặng hơn đáng kể khi ướt. Nếu máy đã đủ tải, chia thành hai mẻ thường hợp lý hơn cố gắng giặt tất cả cùng lúc.

Người dùng không nên cho quá nhiều quần áo vào máy trong một lần giặt

Máy rung lắc mạnh nhưng vẫn tiếp tục sử dụng

Trong quá trình vắt, máy giặt có thể rung ở mức nhất định. Tuy nhiên, nếu máy liên tục lắc mạnh, phát ra tiếng va đập hoặc thậm chí dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu, đó là dấu hiệu không nên bỏ qua.

Nguyên nhân đôi khi khá đơn giản: nền đặt máy không bằng phẳng, chân máy chưa được điều chỉnh hoặc quần áo bị dồn về một phía. Samsung cũng hướng dẫn người dùng kiểm tra độ cân bằng của máy và phân bố lại đồ giặt khi thiết bị rung quá mức.

Nếu tình trạng vẫn xuất hiện thường xuyên dù lượng đồ không nhiều, gia đình nên kiểm tra mặt sàn, chân máy và cách lắp đặt. Trường hợp tiếng động hoặc rung bất thường kéo dài, việc kiểm tra thiết bị sẽ tốt hơn là tiếp tục sử dụng và coi đó là hiện tượng bình thường.

Càng nhiều quần áo bẩn càng cho nhiều nước giặt

Một suy nghĩ phổ biến là quần áo càng nhiều hoặc càng bẩn thì càng phải dùng nhiều bột giặt, nước giặt. Thực tế, nhiều chất giặt tẩy hơn không đồng nghĩa với quần áo sạch hơn.

LG lưu ý sử dụng quá nhiều chất giặt tẩy có thể tạo quá nhiều bọt, ảnh hưởng đến quá trình giặt và xả. Lượng cần dùng còn phụ thuộc vào loại sản phẩm, lượng quần áo, mức độ bẩn, nguồn nước và hướng dẫn của từng loại máy.

Thay vì đổ theo cảm tính, người dùng nên tham khảo liều lượng trên sản phẩm và hướng dẫn của máy. Nếu thường xuyên xuất hiện quá nhiều bọt hoặc cặn chất giặt tẩy trên quần áo, đây cũng là lúc nên kiểm tra lại lượng đã sử dụng.

Dùng máy thường xuyên nhưng gần như không vệ sinh

Máy giặt tiếp xúc với nước và chất giặt tẩy thường xuyên không có nghĩa bên trong sẽ tự động sạch. Xơ vải, cặn chất giặt tẩy và chất bẩn vẫn có thể tích tụ ở những vị trí khác nhau tùy từng thiết kế.

Với máy cửa trước, gioăng cao su quanh cửa là khu vực nên được chú ý. Bộ lọc và những vị trí được nhà sản xuất yêu cầu vệ sinh định kỳ cũng cần được kiểm tra. Sau khi giặt, người dùng có thể để cửa máy mở theo hướng dẫn để bên trong khô thoáng hơn.

Nếu máy có chương trình vệ sinh lồng giặt, hãy sử dụng đúng tần suất và cách thức mà nhà sản xuất khuyến nghị. Không nên tự ý tháo các bộ phận nếu hướng dẫn sử dụng không yêu cầu.