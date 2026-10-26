Đừng đợi đến khi mắc bệnh mới mua thẻ bảo hiểm y tế

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ là cách chia sẻ gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh mà còn thể hiện trách nhiệm với chính mình và những người thân yêu.

Cái giá đắt của sự chủ quan

Tham gia BHYT để giảm nỗi lo về tài chính trong quá trình điều trị bệnh. Ảnh: Hạnh Dung

Ở tuổi 40, anh Đ.N.T. (phường Biên Hòa, làm công việc tự do) vẫn luôn tự hào mình có sức khỏe tốt, chưa bao giờ phải đi bệnh viện. Vì thế, anh T. cho rằng mua thẻ BHYT chưa cần thiết, số tiền mua thẻ BHYT hằng năm có thể được dành cho những chi tiêu thiết thực hơn của gia đình.

Suy nghĩ ấy kéo dài cho đến một ngày, anh T. bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, phải nhập viện cấp cứu trong đêm. Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai những biện pháp điều trị cần thiết, trong đó có can thiệp đặt stent động mạch vành để khôi phục dòng máu nuôi tim.

Cơn nguy kịch qua đi, nhưng gia đình anh T. lại phải đối diện với một nỗi lo khác. Đó là khoản viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Do anh T. không có thẻ BHYT nên gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị mà không được quỹ BHYT hỗ trợ. Lúc này, anh T. mới nói “giá như”.

“Giá như tôi nghe theo lời khuyên của mọi người mua thẻ BHYT thì nay gia đình đã không phải chật vật đi vay mượn khắp nơi để trả tiền viện phí. So với số tiền viện phí phải chi trả giờ đây thì khoản tiền mua thẻ BHYT không đáng bao nhiêu” – anh T. day dứt.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhiều người thấy sức khỏe mình tốt, khỏe mạnh, không bệnh tật gì thường chủ quan không quan tâm đến việc mua thẻ BHYT. Tuy nhiên, trên thực tế những bệnh như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai nạn và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác có thể xảy ra bất ngờ, ngay cả với người đang làm việc, sinh hoạt bình thường và cảm thấy mình khỏe mạnh.

“Không ai có thể biết trước thời điểm mình cần đến bệnh viện, cũng không ai có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không mắc bệnh nặng trong tương lai. Vì thế, tham gia BHYT khi còn khỏe chính là cách chủ động chuẩn bị cho những tình huống không mong muốn” - bác sĩ Phước nhấn mạnh.

Lo cho chồng con, quên mất bản thân

Với những người bị bệnh nặng, phải nằm điều trị dài ngày, thực hiện nhiều kỹ thuật cao, tấm thẻ BHYT được xem là “cứu cánh” về chi phí điều trị. Ảnh: Hạnh Dung

Không chỉ có những người đàn ông trung niên chủ quan vì thấy mình khỏe mạnh mà không mua thẻ BHYT, nhiều phụ nữ cũng “quên” mất việc mua thẻ BHYT cho chính mình. Lý do là họ dành hết những gì tốt nhất cho chồng con, còn bản thân thì chưa nghĩ tới.

Chị L.T.P.T. (39 tuổi, ở phường Trảng Bom) là một người như thế. Chị T. tâm sự: Gia đình chị có 4 người, trong đó 3 người đã mua thẻ BHYT là chồng và 2 con, còn chị thì chưa mua thẻ BHYT.

Chị T. tâm sự: Trong số 2 đứa con của chị có bé gái L.L.A.T., 10 tuổi, bị bệnh tan máu bẩm sinh. Suốt 7 năm qua, chị T. phải nghỉ làm, ở nhà để đưa con đi bệnh viện truyền máu, thải sắt liên tục. Vì thế, chị hiểu rõ lợi ích của việc tham gia BHYT. Nhờ tham gia BHYT mà chi phí điều trị của con gái chị giảm rất nhiều, mỗi đợt điều trị chỉ phải đóng thêm khoảng 500 ngàn đồng, nếu không có thẻ BHYT thì phải chi trả vài triệu đồng.

“Bản thân tôi cũng muốn tham gia BHYT lắm nhưng cứ lần lữa mãi chưa tham gia được. Tôi nghĩ rằng bản thân còn trẻ, chưa có bệnh gì đáng lo ngại, trước mắt cứ ưu tiên tiền bạc lo cho chồng con, còn sức khỏe của mình có thể tính sau” - chị T. chia sẻ.

Suy nghĩ của chị T. xuất phát từ tình thương và trách nhiệm, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Người mẹ có thể dành dụm từng khoản tiền để lo cho con, song nếu chẳng may bản thân mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc không thể tiếp tục làm việc, cả gia đình sẽ đứng trước rất nhiều khó khăn. Khi ấy, không chỉ chi phí khám, chữa bệnh trở thành gánh nặng mà mọi sinh hoạt trong gia đình sẽ bị đảo lộn, chồng chị sẽ phải nghỉ làm để chăm sóc chị và con gái bị bệnh nặng phải đi bệnh viện liên tục. Lúc đó, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình chưa chắc đã giữ được.

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành nhấn mạnh: BHYT là một trong những chính sách an sinh có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân chia sẻ rủi ro về chi phí khám, chữa bệnh. Tham gia BHYT không có nghĩa là chắc chắn sẽ bị mắc bệnh, mà là có thêm cơ chế hỗ trợ tài chính khi không may phải điều trị. Đối với người lao động tự do, người làm nghề không có hợp đồng lao động hoặc những người chưa thuộc nhóm tham gia BHYT bắt buộc, việc chủ động tìm hiểu và tham gia BHYT theo hình thức phù hợp càng có ý nghĩa quan trọng. Khi chưa có nguồn thu nhập ổn định hoặc không có chế độ bảo vệ sức khỏe từ đơn vị sử dụng lao động, một biến cố sức khỏe lớn có thể làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch tài chính của gia đình.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân không nên lấy việc ít đau ốm, không có triệu chứng bất thường làm căn cứ để trì hoãn tham gia BHYT. Nhiều bệnh lý nguy hiểm diễn tiến âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện triệu chứng rõ rệt. Khám sức khỏe định kỳ, duy trì lối sống lành mạnh và chủ động tham gia BHYT cần được xem là những việc làm song hành để bảo vệ sức khỏe.

“Không ai mong muốn phải sử dụng đến quyền lợi BHYT vì bệnh tật. Nhưng khi rủi ro xảy ra, tấm thẻ nhỏ bé ấy có thể trở thành điểm tựa lớn, giúp người dân giảm bớt áp lực tài chính và tập trung hơn vào quá trình điều trị. Yêu thương gia đình không chỉ là làm việc nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn hay dành hết những gì tốt nhất cho người thân. Đôi khi, yêu thương bắt đầu từ một việc rất giản dị. Đó là quan tâm đến sức khỏe của chính mình, chủ động tham gia BHYT và không trì hoãn việc bảo vệ bản thân. Bởi chỉ khi biết trân trọng sức khỏe, mỗi người mới có thể vững vàng chăm lo cho những người mình yêu thương. Hãy yêu thương chính mình để có sức khỏe, nghị lực và điểm tựa tài chính cùng gia đình đi qua những chặng đường dài của cuộc sống” - Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH Đồng Nai nhắn nhủ.