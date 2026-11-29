Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và quãng đường phanh kéo dài, việc xử lý tình huống khi tham gia giao thông trở nên khó khăn hơn.

Đặc biệt, những phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định trên Quốc lộ 1 có thể trở thành nguy cơ gây tai nạn đối với các phương tiện đang lưu thông.

Các vị trí như đường cong, đầu dốc, nơi khuất tầm nhìn, nút giao, đoạn đường hẹp hoặc ngay trên phần đường xe chạy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu phương tiện dừng, đỗ tùy tiện.

Trong điều kiện trời mưa, nhất là vào ban đêm hoặc tại những đoạn đường thiếu ánh sáng, người điều khiển phương tiện phía sau có thể không kịp phát hiện và xử lý, dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

Nếu phương tiện gặp sự cố, cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và đặt thiết bị cảnh báo theo quy định

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, đặc biệt tại những vị trí nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Để bảo đảm an toàn khi lưu thông trong mùa mưa, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không tùy tiện dừng, đỗ xe tại đường cong, đầu dốc, nơi khuất tầm nhìn và trên phần đường xe chạy.

Việc dừng xe đón, trả khách hoặc giao nhận hàng hóa gây cản trở giao thông cũng cần được tránh.

Khi lưu thông dưới trời mưa, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, sử dụng đèn chiếu sáng phù hợp và chú ý quan sát để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người điều khiển cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn, bật đèn cảnh báo và đặt thiết bị cảnh báo theo quy định, nhằm hạn chế nguy cơ va chạm với các phương tiện khác.

Việc chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ phương tiện không chỉ góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính người điều khiển và những người cùng lưu thông trên đường.