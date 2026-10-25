Đụng độ xảy ra tại nhiều thành phố của Pháp. Video: Reuters.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 410.000 người tham gia biểu tình trên toàn quốc, trong khi các công đoàn cho rằng con số thực tế cao gấp đôi.

Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán một nhóm khoảng 500 thanh niên trùm đầu tại Paris. Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, các nhóm thanh niên đốt thùng rác để chặn đường, ném đá và chai lọ về phía lực lượng an ninh. Nhiều cửa hàng đã bị đập phá và cướp bóc. Đụng độ cũng xảy ra tại Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết, hầu hết các cuộc tuần hành đều xuất hiện những nhóm có nguy cơ gây bạo lực, tách khỏi đoàn biểu tình chính để thực hiện các hành vi quá khích.

Nhà chức trách đã huy động 70.000 cảnh sát và hiến binh trên cả nước, nhiều hơn 10.000 người so với tuần trước.

Hơn 20 ga tàu điện ngầm đã đóng cửa, trong khi nhiều cơ sở văn hóa nổi tiếng như Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Orsay và Nhà hát Opera Paristạm ngừng đón khách để phòng ngừa nguy cơ xảy ra bạo lực. Các hiệp hội doanh nghiệp cũng kêu gọi các nhà bán lẻ tiếp tục đóng cửa sau khi hàng nghìn cửa hàng và cơ sở kinh doanh trên khắp nước Pháp bị hư hại hoặc cướp phá vào cuối tuần trước.

Lãnh đạo phe cực tả Jean-Luc Mélenchon, người tham gia cuộc tuần hành ở Paris, cho rằng biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Emmanuel Macron giải quyết những bất bình xã hội. Trong khi đó, nhiều người biểu tình cáo buộc chính phủ phản ứng quá mức trước tình trạng bất ổn tuần trước.

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