Dừng đỗ ô tô ven quốc lộ, đừng quên cảnh báo cho xe phía sau

Dừng xe ven quốc lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Quốc lộ là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều xe lưu thông với tốc độ tương đối cao. Vì vậy, một chiếc ô tô dừng ven đường, nhất là tại những vị trí tầm nhìn hạn chế, nếu không có tín hiệu cảnh báo phù hợp có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đi phía sau.

Nguy cơ càng tăng vào ban đêm, khi trời mưa, sương mù hoặc tại những đoạn đường cong, thiếu ánh sáng. Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, xe đang dừng có thể khó được nhận diện kịp thời, khiến người điều khiển phương tiện phía sau không đủ thời gian phản ứng, giảm tốc độ hoặc chuyển hướng để tránh va chạm.

Thực tế, không ít người có tâm lý cho rằng chỉ cần dừng xe sát lề đường là đã bảo đảm an toàn, từ đó chưa chú trọng đúng mức đến việc cảnh báo cho các phương tiện khác. Tuy nhiên, ngay cả khi xe đã dừng sát lề, nếu không được nhận biết từ xa, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể xảy ra.

Chủ động cảnh báo, bảo đảm an toàn khi dừng đỗ

Khi buộc phải dừng xe do sự cố hoặc vì lý do bất khả kháng, người điều khiển phương tiện cần nhanh chóng đưa xe vào vị trí an toàn nếu điều kiện cho phép, hạn chế tối đa việc chiếm dụng phần đường xe chạy. Đồng thời, sử dụng tín hiệu cảnh báo phù hợp để các phương tiện lưu thông phía sau sớm nhận biết, chủ động giảm tốc độ và tránh xe.

Chủ động bật tín hiệu cảnh báo khi dừng, đỗ ô tô ven quốc lộ, giúp các phương tiện phía sau nhận biết sớm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông.

Là tài xế chở hàng, thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường, anh Hoàng Quốc Đạt, phường Nùng Trí Cao cho biết: Mỗi lần dừng xe, tôi bật tín hiệu cảnh báo. Đi trên đường không chỉ lo an toàn cho bản thân mà còn phải nghĩ đến những người đang lưu thông phía sau. Nếu mình không cẩn thận, không cảnh báo kịp thời thì rất dễ ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, dù chỉ dừng xe trong thời gian ngắn, tôi vẫn chú ý quan sát, lựa chọn vị trí phù hợp và chủ động cảnh báo để các phương tiện khác nhận biết.

Người lái cũng cần chú ý không mở cửa xe đột ngột về phía có phương tiện lưu thông; không đứng tụ tập ngay bên ngoài xe tại khu vực sát lòng đường. Khi xe gặp sự cố, cần hạn chế việc đứng dưới lòng đường; cần nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn. Đối với trường hợp dừng, đỗ thông thường, tài xế cần quan sát biển báo, lựa chọn vị trí được phép dừng, đỗ và chú ý điều kiện giao thông tại khu vực. Việc bật đèn cảnh báo không đồng nghĩa với việc được phép dừng, đỗ tại nơi có biển cấm hoặc vị trí không bảo đảm an toàn.

Mỗi lái xe cần hình thành thói quen chủ động đánh giá tình huống trước khi dừng phương tiện, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có mật độ giao thông cao. Cảnh báo đúng lúc, đúng cách giúp người đi đường nhận biết sớm hơn, qua đó, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm.

Bảo đảm an toàn giao thông không chỉ nằm ở việc điều khiển phương tiện đúng quy định mà còn thể hiện ở ý thức trách nhiệm với những người cùng tham gia giao thông. Dừng xe đúng chỗ, cảnh báo rõ ràng, không chủ quan là những hành động nhỏ nhưng thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn trên mỗi cung đường.