Nước chống đông dành cho xe dã ngoại (RV) bảo vệ hệ thống đường ống nước, còn nước chống đông động cơ giúp kiểm soát nhiệt độ và hạn chế ăn mòn. Hai sản phẩm không thể thay thế cho nhau và cần được phân biệt với toàn bộ dung dịch làm mát động cơ.

Nước chống đông động cơ và nước chống đông cho hệ thống nước trên xe RV có thành phần, công dụng khác nhau. Ảnh: SlashGear

Khác biệt lớn nhất giữa hai loại nằm ở độc tính. Nước chống đông động cơ thường chứa ethylene glycol, một chất có thể gây tử vong nếu con người nuốt phải, trong khi nước chống đông RV thường không chứa thành phần độc hại này.

Chỉ 4 ounce chất lỏng, tương đương khoảng 118 ml ethylene glycol, cũng có thể gây tử vong cho một người trưởng thành. Chất này có thể tấn công nhiều cơ quan, trong đó có thận, gan và não.

Nước chống đông RV thường sử dụng propylene glycol, chất được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) nhìn chung xem là an toàn khi dùng làm phụ gia thực phẩm. Chất này có thể làm tác nhân kết dính, chất bảo quản và hỗ trợ quá trình sản xuất bia.

Trong xe RV, propylene glycol tạo thành dung dịch chống đông cho xe nhà di động, rơ moóc khớp nối mâm xoay và rơ moóc du lịch. Sản phẩm bảo vệ đường ống khỏi đóng băng, kể cả các đường dẫn nước uống.

Nước chống đông động cơ có nhiệm vụ ngăn dung dịch làm mát đóng băng, hạn chế ăn mòn và kiểm soát nhiệt độ khắc nghiệt. Khả năng quản lý nhiệt cũng là một lý do ô tô vẫn cần loại dung dịch này trong mùa hè.

Dùng nước chống đông động cơ để bảo vệ hệ thống nước RV trong mùa đông có thể gây ngộ độc hoặc hậu quả nghiêm trọng hơn. Ngược lại, nước chống đông RV không có đặc tính vận hành cần thiết cho động cơ, nên có thể khiến máy quá nhiệt và hư hỏng nặng.

Nước chống đông RV thường có màu hồng. Nhãn sản phẩm phải ghi rõ dung dịch dành cho RV, tàu thuyền hoặc hệ thống nước, không dùng cho động cơ. Người sử dụng vẫn nên đọc kỹ nhãn thay vì chỉ dựa vào màu sắc.

Một phương án khác là dùng máy nén khí và đầu chuyển để thổi nước còn sót ra khỏi đường ống. Máy nén được nối với cổng cấp nước bên ngoài xe, cũng là cổng dùng khi kết nối hệ thống nước tại khu đỗ RV. Quá trình này cần đầu nối phù hợp.

Phương pháp thổi khí có thể tạo thêm áp suất và gây tải lên các bộ phận của hệ thống đường ống. Nước cũng có thể còn lại trong các khe nhỏ, sau đó đóng băng, giãn nở và gây hư hỏng tốn kém. Vì vậy, một số người vẫn đổ ít nước chống đông RV vào bẫy nước chữ P.

Thổi khí có ưu điểm là không cần xả rửa dung dịch chống đông khi thời tiết ấm trở lại. Nếu dùng dung dịch màu hồng, chủ xe phải nối với nguồn nước và mở các vòi, vòi sen cùng vòi ngoài trời trong vài phút, cho đến khi dung dịch được đẩy hết khỏi hệ thống.