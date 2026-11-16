Đừng đổ lỗi cho việc thiếu Ronaldo, Bồ Đào Nha đang gặp vấn đề lớn hơn

Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4 tại Nations League ngày 14/11, khiến nhiều cổ động viên trên khán đài hô vang tên Cristiano Ronaldo. Nhưng đội bóng của HLV Jorge Jesus còn nhiều vấn đề đáng lo hơn sự vắng mặt của CR7, đặc biệt là hàng thủ lỏng lẻo, tranh chấp yếu và thiếu sự hỗ trợ giữa các tuyến.

Hàng thủ Bồ Đào Nha liên tục mắc sai lầm

Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 51,4%, tung ra 15 cú sút với 8 lần trúng đích. Đan Mạch dứt điểm chính xác 6 lần nhưng ghi tới 4 bàn. Đội khách cũng vượt trội về chất lượng cơ hội với xG 2,38 so với 1,33 của chủ nhà.

Pierre-Emile Højbjerg mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Rasmus Højlund ghi liên tiếp 2 bàn ở phút 49 và 57. Đến phút 75, Joachim Andersen nâng tỷ số lên 4-0. Hàng thủ Bồ Đào Nha liên tục để các cầu thủ Đan Mạch tiếp cận những vị trí thuận lợi để dứt điểm.

Đội chủ nhà còn thua 31-50 về số pha tranh chấp thắng, chỉ có 4 pha tắc bóng thành công và 4 lần cắt bóng. Tuyến giữa giành lại bóng kém hiệu quả, khiến hàng phòng ngự thường xuyên phải chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ.

Jorge Jesus chưa tìm được sự chắc chắn

Sau trận, Jesus thừa nhận các học trò phòng ngự yếu kém và không ngăn được những pha tấn công của Đan Mạch từ sớm. Ông cũng nhận trách nhiệm khi đội bóng không thực hiện đúng những yêu cầu chiến thuật.

Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ chất lượng với Vitinha, Rúben Neves và Bruno Fernandes. Phía trên còn có João Félix cùng Gonçalo Ramos. Tuy nhiên, các tuyến phối hợp thiếu chặt chẽ khi mất bóng, để lộ khoảng trống trước hàng phòng ngự. Jesus cần cải thiện khả năng gây sức ép và hỗ trợ phòng ngự của tuyến giữa để hạn chế những tình huống đối thủ tiếp cận vòng cấm.

Đừng bắt Ronaldo gánh trách nhiệm thay cả đội

Ngày 1/10, Bồ Đào Nha từng đánh bại Đan Mạch 4-2 ngay tại Copenhagen dù Ronaldo vắng mặt. Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix đều ghi bàn trong chiến thắng ấy. Sau hơn 1 tháng, cùng đối thủ và HLV, đội bóng lại nhận thất bại nặng nề.

Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 146 bàn sau 234 trận, cùng 3 danh hiệu lớn. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm và bản lĩnh của CR7 từng giúp Bồ Đào Nha vượt qua nhiều thời điểm khó khăn. Dù vậy, sự hiện diện của một tiền đạo cũng khó giải quyết tình trạng lép vế trong tranh chấp hay những khoảng trống liên tục xuất hiện trước hàng thủ.

Bồ Đào Nha phải cải thiện cả tấn công lẫn phòng ngự

Bernardo Silva ghi bàn danh dự ở phút 90 3, còn thủ môn Mads Hermansen có tới 7 pha cứu thua cho Đan Mạch. Bồ Đào Nha tạo được nhiều cơ hội nhưng dứt điểm thiếu sắc bén. Ở tuyến dưới, hàng thủ thường xuyên để đối phương tiếp cận vòng cấm và tung ra những cú sút nguy hiểm.

Bồ Đào Nha đã giành vé vào tứ kết Nations League với ngôi đầu bảng, nhưng HLV Jorge Jesus còn nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh chức vô địch. Sau khi Ronaldo giã từ đội tuyển, ông phải giúp các học trò chơi gắn kết hơn, phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội tốt hơn. Thành công của Bồ Đào Nha giờ phụ thuộc vào cách Jesus xây dựng lối chơi cho cả tập thể.