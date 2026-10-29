Đụng độ bên ngoài Bộ Giao thông Tây Ban Nha sau thảm họa đường sắt

Hiện trường vụ tai nạn tàu cao tốc ở Tây Ban Nha ngày 28/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo trang tin elDiario.es, cuộc biểu tình do các nhóm cực hữu Falange và Revuelta tổ chức, yêu cầu Thủ tướng Pedro Sanchez và Bộ trưởng Giao thông Oscar Puente từ chức.

Một số người biểu tình đã ném pháo sáng và các vật thể khác về phía cảnh sát. Lực lượng chức năng đẩy lùi đám đông và sử dụng hơi cay.

Vụ tai nạn ngày 28/10 nói trên là thảm họa đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong chưa đầy 10 tháng. Ngày 18/1, một đoàn tàu trật bánh gần Adamuz (thuộc tỉnh Cordoba), rồi va chạm với một đoàn tàu khác đang chạy theo hướng ngược lại, khiến 46 người thiệt mạng.

Các bản ghi âm do báo El Pais thu thập được cho thấy những người điều phối giao thông đường sắt có thể đã vi phạm quy trình an toàn trước vụ va chạm chết người. Một nhân viên điều phối đã chỉ thị cho đoàn tàu cao tốc AVE trở lại tốc độ bình thường mà không xác nhận đoạn đường phía trước đã thông thoáng, thay vì hạn chế tốc độ ở mức 40 km/h theo quy định. Bất chấp những cảnh báo liên tiếp từ lái tàu của công ty Iryo đang dừng trên đường ray, các nhân viên điều phối vẫn không ngăn chặn đoàn tàu AVE đang tiến đến. Vài phút sau, đoàn tàu này đâm vào đoàn tàu đang mắc kẹt.

Trong bài phát biểu ngày 28/10, Thủ tướng Sanchez cam kết tiến hành điều tra toàn diện. Ông nói: “Không thể chấp nhận được việc một quốc gia như Tây Ban Nha phải hứng chịu hai vụ tai nạn đường sắt cao tốc trong cùng một năm”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente đã chỉ ra một quyết định "không thể giải thích được" của trung tâm điều hành đường sắt, coi đây là nguyên nhân có thể gây ra vụ va chạm tàu cao tốc nghiêm trọng trên. Phát biểu họp báo tại Madrid, Bộ trưởng Puente cho hay có thể sự cố máy tính đã làm vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát an toàn đường sắt LZB, tự động khiến các đoàn tàu dọc theo đoạn đường ray dài 63 km của tuyến đường sắt phải dừng lại. Tuy nhiên, trung tâm điều hành sau đó lại cấp phép cho một đoàn tàu tiếp tục hành trình bất chấp tín hiệu đèn đỏ. Ông Puente mô tả quyết định cho phép đoàn tàu di chuyển trong khi một đoàn tàu khác vẫn đang dừng trên đường ray là "không thể giải thích được”.

Theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn trên hiện tăng lên 68 người, trong khi 58 người phải nhập viện, bao gồm 15 người trong tình trạng nguy kịch. Khoảng 50 người khác bị thương nhẹ đang được chăm sóc y tế tại các trung tâm điều trị dã chiến. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia mô tả vụ tai nạn đường sắt này là thảm kịch lớn và kêu gọi hiến máu để chữa trị cho những người bị thương.

Các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đang tiếp tục công tác tìm kiếm-cứu nạn với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ. Thủ tướng Tây Ban Nha đã đến hiện trường vụ tai nạn để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông đã thông báo quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa này.