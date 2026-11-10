Dùng điện thoại mỗi ngày, nếu vẫn giữ 3 thói quen này, bạn nên thay đổi từ hôm nay

Không ít người bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra điện thoại và kết thúc ngày bằng những phút lướt mạng xã hội. Thiết bị này mang lại nhiều tiện ích trong công việc, học tập và giải trí, nhưng việc sử dụng thiếu hợp lý cũng có thể gây ra những ảnh hưởng không mong muốn.

Dưới đây là ba thói quen sử dụng điện thoại phổ biến mà người dùng nên điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe và duy trì sinh hoạt lành mạnh.

1. Nằm xem điện thoại trong tư thế cúi gập cổ

Nằm trên giường xem điện thoại là thói quen quen thuộc của nhiều người, đặc biệt vào buổi tối. Một số người nằm nghiêng, nằm sấp hoặc cúi đầu liên tục trong thời gian dài để đọc tin tức, xem video hay trò chuyện.

Khi cổ phải duy trì tư thế cúi gập quá lâu, các nhóm cơ vùng cổ, vai và gáy dễ bị căng, dẫn đến đau mỏi, cứng cổ hoặc cảm giác khó chịu. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, những vấn đề về cơ xương khớp có thể trở nên dai dẳng.

Bên cạnh đó, việc nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần trong thời gian dài, đặc biệt khi ít chớp mắt, cũng dễ gây mỏi mắt, khô mắt hoặc nhìn mờ tạm thời.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên giữ lưng và cổ ở tư thế thoải mái, tránh cúi đầu liên tục. Khi sử dụng điện thoại lâu, hãy thay đổi tư thế, nghỉ mắt định kỳ và điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh.

2. Lướt điện thoại ngay trước khi đi ngủ

Nhiều người có thói quen cầm điện thoại lên giường và chỉ đặt xuống khi đã buồn ngủ. Tuy nhiên, vài phút xem mạng xã hội có thể kéo dài thành hàng chục phút, thậm chí nhiều giờ, khiến thời gian ngủ bị rút ngắn.

Ánh sáng từ màn hình, đặc biệt là thành phần ánh sáng xanh, có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và quá trình điều hòa melatonin, hormone liên quan đến chu kỳ ngủ - thức. Ngoài ra, những nội dung hấp dẫn, gây tranh luận hoặc kích thích cảm xúc cũng có thể khiến người dùng khó thư giãn trước giờ ngủ.

Việc thường xuyên thức khuya vì điện thoại dễ dẫn đến thiếu ngủ, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc vào ngày hôm sau.

Một cách đơn giản để cải thiện là chủ động ngừng sử dụng điện thoại khoảng 30–60 phút trước khi ngủ. Thay vì tiếp tục xem màn hình, có thể đọc sách giấy, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện những hoạt động thư giãn.

3. Vừa ăn vừa xem điện thoại

Xem video, đọc tin tức hoặc lướt mạng trong lúc ăn cơm là thói quen không hiếm gặp, nhất là với những người thường xuyên ăn một mình. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào màn hình có thể khiến người ăn ít chú ý đến món ăn và những tín hiệu đói, no của cơ thể.

Khi bị phân tâm, một số người có xu hướng ăn nhiều hơn nhu cầu hoặc không nhận ra mình đã no. Thói quen này cũng làm giảm sự chú ý đến việc nhai, thưởng thức thức ăn và duy trì nhịp độ bữa ăn.

Đối với trẻ nhỏ, việc thường xuyên phải có điện thoại mới chịu ăn còn có thể khiến trẻ hình thành thói quen phụ thuộc vào màn hình trong bữa ăn, gây khó khăn cho việc xây dựng nếp sinh hoạt phù hợp.

Để thay đổi, mỗi người có thể bắt đầu bằng việc đặt điện thoại sang một bên khi ăn, tập trung vào món ăn và dành thời gian trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình.

Điện thoại không phải thiết bị có hại nếu được sử dụng đúng cách. Điều quan trọng là nhận biết những thói quen chưa hợp lý, điều chỉnh thời gian sử dụng và tạo khoảng nghỉ cần thiết cho mắt, cơ thể cũng như tinh thần.