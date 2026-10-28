Dùng điện thoại khi lái xe máy, người phụ nữ ở Hà Nội bị xử phạt

Ngày 28/10, theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh, xử lý một trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển xe mô tô sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xác minh làm rõ và xử lý người phụ nữ sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy.

Sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Người vi phạm là chị N.P.D. sinh năm 2005, trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội. Chị D. có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi điều khiển xe mô tô biển số 29X1-503.xx tại Km 26+100 Quốc lộ 6, thuộc xã Phú Nghĩa, Hà Nội.

Mức phạt khi dùng điện thoại lúc lái xe máy

Chị D. bị xử phạt từ 900.000 đồng. Theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

CSGT khuyến cáo không sử dụng điện thoại khi lái xe

Việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện có thể khiến người lái mất tập trung, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống bất ngờ. Người tham gia giao thông cần dừng xe ở vị trí an toàn trước khi sử dụng điện thoại.

Lực lượng CSGT cảm ơn người dân đã cung cấp thông tin phản ánh, góp phần hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.