Dùng điện thoại khi lái ô tô, nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 24.10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã xác minh, xử lý trường hợp nữ tài xế sử dụng điện thoại trong quá trình điều khiển ô tô sau khi tiếp nhận video phản ánh từ người dân qua Facebook.

Cụ thể, trong sáng 24.10, sau khi tiếp nhận video ghi lại hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương xác minh. Đến 11 giờ cùng ngày, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã mời người liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là N.T.D.H. (SN 1992, trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng). Chị H. thừa nhận, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20.10, khi điều khiển ô tô biển kiểm soát 43A-951.XX trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường, chị đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị H. Theo quy định, người vi phạm bị phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Chị H. đã thừa nhận sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm sự tập trung, hạn chế khả năng quan sát và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng chức năng đề nghị người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.