Dùng điện thoại Android 10 năm, người dùng cần biết điều này

Muốn kéo dài tuổi thọ smartphone để tiết kiệm tiền đang trở thành lựa chọn được nhiều người cân nhắc trong bối cảnh giá điện thoại ngày càng tăng. Tuy nhiên, sử dụng một thiết bị Android suốt 10 năm là mục tiêu khó đạt được nếu người dùng vẫn muốn máy hoạt động mượt mà, an toàn và tương thích với các ứng dụng hiện đại. Theo dữ liệu của Reviews.org, người tiêu dùng Mỹ trung bình nâng cấp điện thoại sau khoảng 32 tháng. Xu hướng này có thể thay đổi khi chi phí thiết bị tăng, nhưng việc giữ một chiếc máy quá lâu vẫn đi kèm nhiều hạn chế.

Pin chai, màn hình xuống cấp và linh kiện lỗi thời là những yếu tố khiến smartphone khó hoạt động tốt sau nhiều năm sử dụng.

Trở ngại đầu tiên là pin. Pin lithium-ion suy giảm dung lượng theo thời gian, kể cả khi người dùng có thói quen sạc đúng cách. Một số mẫu smartphone hiện nay được thiết kế để duy trì khoảng 80% dung lượng pin ban đầu sau 800-1.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng hai đến ba năm sử dụng hằng ngày. Khi pin xuống cấp, người dùng có thể thay thế linh kiện để tiếp tục sử dụng máy. Tuy nhiên, thiết kế mỏng nhẹ, pin liền thân và kết cấu linh kiện phức tạp trên nhiều smartphone khiến việc sửa chữa không phải lúc nào cũng đơn giản hoặc tiết kiệm.

Màn hình và các linh kiện khác cũng khó tránh khỏi hao mòn. Tấm nền OLED trên điện thoại cao cấp có thể xuất hiện hiện tượng lưu ảnh, để lại bóng mờ của biểu tượng hoặc thanh điều hướng sau thời gian dài sử dụng. Một số thiết bị còn gặp tình trạng giảm độ sáng không đồng đều hoặc xuất hiện sọc màn hình. Trong khi đó, RAM và bộ nhớ trong hạn chế khiến máy đời cũ ngày càng khó đáp ứng nhu cầu sử dụng. Chẳng hạn, Samsung Galaxy S7 ra mắt với RAM 4 GB và bộ nhớ trong 32 GB, những thông số có thể gây nhiều giới hạn khi chạy các ứng dụng hiện đại hoặc tính năng AI.

Thời gian hỗ trợ phần mềm và cập nhật bảo mật là yếu tố quan trọng khi cân nhắc tiếp tục sử dụng điện thoại Android đời cũ.

Bên cạnh phần cứng, thời gian hỗ trợ phần mềm cũng quyết định smartphone có thể sử dụng an toàn trong bao lâu. Ngay cả những dòng Android cao cấp được cam kết cập nhật dài hạn cũng có giới hạn hỗ trợ. Khi nhà sản xuất ngừng phát hành bản vá bảo mật, thiết bị có thể dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng mới. Một số ứng dụng, đặc biệt là ngân hàng và thanh toán, cũng có thể ngừng hỗ trợ phiên bản hệ điều hành cũ, khiến người dùng gặp khó khăn dù điện thoại vẫn bật và hoạt động bình thường.

Vì vậy, thay vì đặt mục tiêu sử dụng điện thoại Android trong cả thập kỷ, người dùng nên đánh giá tình trạng pin, hiệu năng, chi phí sửa chữa và thời gian cập nhật bảo mật trước khi quyết định giữ máy hay đổi mới. Với phần đông người dùng, vòng đời khoảng 3-5 năm có thể là lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm. Nếu thiết bị vẫn đáp ứng nhu cầu, còn được cập nhật bảo mật và có thể thay pin với mức giá hợp lý, việc tiếp tục sử dụng là hoàn toàn khả thi. Ngược lại, khi máy thường xuyên lỗi, không còn tương thích với ứng dụng thiết yếu hoặc chi phí sửa chữa quá cao, nâng cấp có thể là phương án hợp lý hơn.

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