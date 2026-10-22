Dung dịch magie dạng xịt có giúp cải thiện giấc ngủ và giảm đau cơ?

1. Dung dịch magie dạng xịt là gì?

Nội dung 1. Dung dịch magie dạng xịt là gì? 2. Tại sao magie dạng xịt có thể khó hấp thụ qua da? 3. Cách chọn sản phẩm magie dạng xịt phù hợp 4. Nên sử dụng magie dạng xịt với liều lượng bao nhiêu?

Dung dịch magie dạng xịt (thường gọi là dầu magie - magnesium oil) là dung dịch chứa muối magie clorua hoặc magie sulfat hòa tan trong nước dùng để xịt trực tiếp lên da.

Thành phần: Thường là magie clorua nồng độ cao (khoảng 31%). Dù được gọi là "dầu" nhưng sản phẩm không chứa chất béo mà chỉ tạo cảm giác trơn mượt trên da.

Dung dịch magie dạng xịt thường được sử dụng với kỳ vọng cải thiện giấc ngủ và giảm đau cơ. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ qua da của loại sản phẩm này kém hiệu quả hơn so với các loại thực phẩm bổ sung dạng uống.

2. Tại sao magie dạng xịt có thể khó hấp thụ qua da?

BS. Joaquin Villegas, chuyên gia y học gia đình tại UTHealth Houston (Mỹ) cho biết, việc bổ sung magie qua da (dưới dạng xịt, kem hoặc dầu) thường được dùng để hỗ trợ giảm đau cơ và khớp, giảm đau do chứng đau nửa đầu, cải thiện tình trạng lo âu, hỗ trợ giấc ngủ, cũng như tăng cường mức năng lượng.

Dung dịch magie dạng xịt khó được hấp thụ qua da. Ảnh AI.

Cơ sở của việc sử dụng magie ngoài da là không phải đi qua đường tiêu hóa. Magie được hấp thụ trực tiếp vào máu thông qua lớp hạ bì. Tuy nhiên, phương pháp bổ sung magie này vẫn tồn tại những hạn chế do việc dùng magie ngoài da không dễ hấp thụ như các loại thực phẩm bổ sung magie dạng uống. Đây chính là yếu tố cản trở việc áp dụng phương pháp này để điều trị cho những bệnh nhân bị thiếu hụt magie do các tình trạng y tế khác nhau.

Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy khả năng hấp thụ qua da đạt hiệu quả tương đương với việc bổ sung qua đường uống nhưng những vùng da có mật độ nang lông cao có thể hấp thụ magie tốt hơn một chút và phương pháp này có thể là lựa chọn phù hợp cho những người gặp khó khăn về tiêu hóa hoặc khó nuốt thuốc viên.

3. Cách chọn sản phẩm magie dạng xịt phù hợp

Magie tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Trong đó, magie clorua và magie sunfat là những dạng phổ biến nhất được sử dụng để bổ sung qua da. Magie clorua thường được dùng trong các loại kem, sữa dưỡng thể và dầu vì đặc tính dễ tan trong nước. Magie sulfate là một loại muối thường được gọi là muối Epsom, có thể dùng để pha nước ngâm mình.

Khả năng hấp thu magiê qua da từ các sản phẩm dạng xịt còn chưa được xác định rõ. Nồng độ chế phẩm, thời gian tiếp xúc và vị trí sử dụng có thể ảnh hưởng đến sự thẩm thấu qua da, nhưng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định các yếu tố này giúp tăng đáng kể lượng magiê đi vào máu.

Hiện nay, bằng chứng về hiệu quả bổ sung magiê qua da còn hạn chế, trong khi bổ sung qua đường uống có cơ sở sử dụng rõ ràng hơn trong những trường hợp phù hợp.

4. Nên sử dụng magie dạng xịt với liều lượng bao nhiêu?

Hiện chưa có quy định về liều lượng tối đa đối với magie dùng ngoài da, trong khi liều lượng magie bổ sung qua đường uống được khuyến cáo không vượt quá 350 miligam mỗi ngày.

Tuy nhiên, một số người có thể bị kích ứng da nếu sử dụng quá nhiều magie ngoài da. Vì vậy, nếu xuất hiện tình trạng ngứa, khô da hoặc cảm giác nóng rát, người dùng nên ngừng sử dụng sản phẩm. Hơn nữa, số lần xịt khuyến nghị cho mỗi liều có thể khác nhau tùy vào từng loại sản phẩm, vì điều này phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ magie trong dung dịch. Do đó, hiện chưa có phác đồ cụ thể hay chuẩn mực nào được công nhận để khuyến nghị cho những người chọn sử dụng magie qua đường bôi hoặc phun ngoài da.

Lưu ý, bạn hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung mới nào, đặc biệt với trường hợp đang mắc các bệnh lý nền như bệnh thận hoặc các vấn đề về tim mạch.