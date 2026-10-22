Đừng để yêu thương muộn màng

Thời gian lặng lẽ trôi qua trên dáng hình cha mẹ. Ảnh: AI

Có những ngày, ta rời nhà từ lúc trời chưa sáng, trở về khi phố đã lên đèn. Công việc, những khoản chi tiêu và dự định tương lai cứ thế cuốn ta vào vòng xoáy không ngừng nghỉ. Ta tự nhủ phải cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn, rồi sẽ có thời gian chăm lo cho gia đình, trở về ăn những bữa cơm nhà trọn vẹn.

Những cuộc gọi của mẹ đôi khi bị ngắt quãng bởi công việc. Lời hỏi han của cha nhiều lúc chỉ nhận lại câu trả lời vội vàng. Những lần hẹn về nhà cứ lùi lại, hết tuần này sang tháng khác. Không phải ta không thương, chỉ là ta nghĩ mình còn nhiều thời gian, rằng cha mẹ vẫn ở đó, mái nhà vẫn ở đó, những người thân yêu vẫn sẽ chờ ta trở về.

Cho đến khi một biến cố bất ngờ đến. Nhận tin người thân mắc bệnh hiểm nghèo, lòng chao đảo giữa hành lang bệnh viện. Nhận cuộc điện thoại báo tin người thân đột ngột ra đi. Hoặc, trở về nhà, nhìn mái tóc bạc của mẹ, dáng cha chậm chạp bước qua sân mà bất giác nhận ra năm tháng đã đi xa đến thế nào.

Những khoảnh khắc ấy khiến mọi điều tưởng chừng quan trọng bỗng trở nên nhỏ bé. Tiền bạc vẫn cần, công việc vẫn phải làm, nhưng chẳng điều gì có thể xóa đi nỗi lo trước sự mong manh của những người mình yêu thương.

Trong những đêm dài bên giường bệnh hay những phút giây lặng người trước cuộc chia ly, ký ức thường trở về thật khẽ. Ta nhớ căn bếp nhỏ năm nào, mùi cơm mới, dáng mẹ chờ con bên mâm cơm, nhớ cha đứng ngoài hiên mỗi khi nghe tiếng xe trở về. Những điều ngày bé từng thấy bình thường, khi trưởng thành lại trở thành miền ký ức khiến lòng người thổn thức.

Ngày ấy, ta từng mong lớn thật nhanh để bước ra thế giới rộng lớn, muốn tự lập, kiếm tiền, mang về cho gia đình cuộc sống tốt đẹp hơn. Cha mẹ lặng lẽ đứng phía sau, dành dụm từng đồng, chắt chiu từng niềm vui nhỏ để con có thêm hành trang bước vào đời.

Chỉ là, khi đã đi xa, ta đôi khi quên ngoảnh lại.

Ta quên rằng mẹ cũng có những ngày mỏi mệt, cha cũng cần một người ngồi bên chuyện trò. Ta từng nghĩ những điều ấy sẽ còn mãi, như thể mái nhà thân thuộc luôn chờ ta trở về bất cứ lúc nào.

Nhưng thời gian không đứng yên. Mái tóc cha bạc thêm, bước chân mẹ chậm lại, những cuộc gặp gỡ cũng chẳng còn nhiều như trước. Có những người khi đã rời xa, ta chỉ còn có thể gặp lại trong ký ức. Điều khiến ta day dứt không hẳn là chưa kịp trao món quà lớn lao, mà là đã có biết bao lần có thể ở bên nhau nhưng lại chọn trì hoãn.

Bữa cơm sum vầy là điều bình dị mà quý giá. Ảnh:AI

Có lẽ, ai cũng từng đi qua những tháng ngày như thế. Ta mải lo cho ngày mai mà quên chăm chút hiện tại, cứ nghĩ phải có đủ đầy mới có thể yêu thương trọn vẹn. Phải đợi công việc ổn định, dành dụm được nhiều tiền, hoàn thành những dự định còn dang dở, rồi mới có thể trở về chăm sóc người thân.

Nhưng yêu thương đâu cần đợi đến khi ta có tất cả.

Đôi khi, điều cha mẹ mong mỏi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm đủ mặt các thành viên, một buổi chiều con ngồi bên kể chuyện cuộc sống. Người thân có thể không cần ta giải quyết mọi khó khăn, chỉ cần ta đủ kiên nhẫn lắng nghe, đủ quan tâm để nhận ra những đổi thay nhỏ bé và không xem sự hiện diện của nhau là điều hiển nhiên.

Cuộc sống vẫn cần những tháng ngày nỗ lực để lo cho tương lai. Nhưng giữa hành trình ấy, hãy thử dừng lại đôi chút. Một cuộc gọi về nhà, một lần trở về ăn cơm cùng cha mẹ, một lời yêu thương nói ra hôm nay có thể mang đến niềm vui mà người nhận đã chờ đợi từ lâu.

Cuối thu, lá vẫn rơi trên những con đường cũ. Thời gian vẫn lặng lẽ đi qua, chẳng đợi ai kịp nói lời tiếc nuối. Nếu hôm nay cha mẹ vẫn đang chờ một cuộc gọi, hãy gọi về nhà. Nếu đã lâu chưa ngồi ăn cơm cùng gia đình, hãy thu xếp trở về. Nếu còn một lời xin lỗi, một lời cảm ơn hay một câu thương yêu chưa nói, đừng ngần ngại cất lời.

Bởi tiền bạc có thể kiếm lại, công việc có thể bắt đầu lại, nhưng thời gian đã qua thì không thể quay về. Mùa thu rồi sẽ hết, những chiếc lá sẽ rời cành, và những người ta thương yêu cũng chẳng thể mãi đứng đó chờ ta.

Cuối thu rồi, mong mỗi người giữa những bộn bề vẫn dành một khoảng trời cho gia đình, cho những người đã cùng ta đi qua năm tháng. Đừng đợi đến khi đủ đầy mới yêu thương, cũng đừng đợi đến khi mất đi mới hiểu điều gì thực sự quý giá. Bởi đôi khi, hạnh phúc chính là những tháng ngày ta vẫn còn có nhau, vẫn kịp trở về và trao nhau yêu thương trước khi tất cả trở thành muộn màng..