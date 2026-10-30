Đừng để va chạm nhỏ thành vụ án hình sự

Vụ việc này một lần nữa báo động thực trạng nhức nhối về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Chỉ từ một tình huống va chạm giao thông nhỏ nhặt trên đường, các đối tượng đã biến lòng đường thành “sàn đấu” bạo lực, không chỉ đẩy bản thân và những người xung quanh vào nguy hiểm, còn cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả bắt nguồn từ một thói quen xấu phổ biến trên đường phố hiện nay: Lạng lách, đánh võng và tạt đầu xe. Bị Nguyễn Hoàng Hải chạy xe máy điện tạt đầu xe, Duy và Kiệt bốc đồng đuổi theo, áp sát và đạp ngã đối phương. Khi cái đầu nóng đã lấn át lý trí, bất chấp sự can ngăn của người dân xung quanh, cả ba lao vào ẩu đả, biến một mâu thuẫn giao thông thông thường thành một vụ án hình sự.

Sự việc diễn ra giữa một tuyến phố đông đúc, dân cư qua lại tấp nập, không chỉ gây náo loạn, bất an cho người đi đường mà còn làm xấu đi hình ảnh văn minh đô thị. Trong thời đại số, khi mọi hành vi bạo lực đều dễ dàng bị ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, áp lực từ dư luận và sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng là điều tất yếu. Lệnh bắt khẩn cấp được đưa ra, hành vi gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến an ninh địa bàn sẽ không bao giờ được dung thứ dưới danh nghĩa “giận quá mất khôn”.

Vụ án này để lại một bài học đắt giá cho mỗi chúng ta khi bước ra đường. Sức khỏe, tính mạng và tự do của bản thân là vô giá, nhưng lại rất dễ bị tước đoạt chỉ vì vài phút bốc đồng, muốn “hơn thua” với người khác từng mét đường hay cái liếc mắt. Qua sự việc này, mỗi người tham gia giao thông cần tự rèn luyện cho mình thói quen giữ bình tĩnh, ứng xử ôn hòa để bảo vệ chính mình, gia đình và giữ gìn sự bình yên cho xã hội.