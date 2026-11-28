H’ Mi Na Du nỗ lực học tập để hiện thực hóa ước mơ trở thành điều dưỡng viên. Ảnh: B.Giang

Không để ước mơ dang dở

Ở tuổi 21, H' Mi Na Du (dân tộc M'nông, buôn Mă, xã Liên Sơn Lắk) đang từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành điều dưỡng viên khi là sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk. Để có mặt trên giảng đường hôm nay, cô gái trẻ đã có những tháng ngày vượt qua mất mát, thiếu thốn bằng nghị lực và khát vọng vươn lên.

Ngay từ những năm học phổ thông, H' Mi Na Du luôn được thầy cô quan tâm, động viên trong học tập và định hướng tương lai, nghề nghiệp. Những câu chuyện về các tấm gương phụ nữ DTTS vượt khó học tập, có nghề nghiệp ổn định, tự chủ về kinh tế đã nuôi dưỡng trong em khát vọng vươn lên.

Bênh cạnh đó, bản thân chứng kiến một số bạn gái cùng trang lứa ở buôn làng sớm lập gia đình, sinh con, cuộc sống quanh quẩn với việc làm thuê, cuốc mướn, H' Mi Na Du càng tự nhủ phải cố gắng, quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Suốt những năm học phổ thông, em luôn duy trì thành tích học sinh khá.

Thế nhưng, biến cố gia đình có lúc khiến em tưởng chừng phải từ bỏ ước mơ. Cha mất sớm, tháng 9/2025, mẹ em cũng qua đời, để lại 3 chị em nương tựa vào nhau. Bà ngoại tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm thuê để nuôi các cháu. Người em trai 18 tuổi nghỉ học, vào TPHCM làm công nhân, còn em trai út đang học lớp 3.

Thương bà ngoại vất vả, H' Mi Na Du từng nghĩ đến việc nghỉ học, đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi em ăn học. Đúng vào thời điểm khó khăn ấy, em được nhận học bổng hỗ trợ toàn bộ học phí tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk cho đến khi tốt nghiệp. Sự hỗ trợ thiết thực này đã giúp em giảm bớt gánh nặng kinh tế, có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, tiếp tục theo đuổi ước mơ..

H' Mi Na Du chọn ngành điều dưỡng không chỉ vì mong muốn có một nghề nghiệp ổn định mà còn xuất phát từ niềm đam mê với ngành y. Em mong một ngày được vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để chăm sóc người bệnh, giúp đỡ những người xung quanh.

"Em luôn mong muốn mình có một nghề nghiệp ổn định, có thể tự lo cho bản thân và không phải sống phụ thuộc. Khi mẹ mất, em đã nghĩ mình không thể tiếp tục đi học. Được nhận học bổng hỗ trợ học phí đến khi tốt nghiệp, em rất vui và biết ơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có công việc, chăm lo cho bà ngoại và giúp các em được học hành đến nơi đến chốn, có cơ hội lựa chọn tương lai của mình", H' Mi Na Du chia sẻ.

Những hỗ trợ thiết thực, kịp thời đã đưa H’ Mi Na Du đến gần với ước mơ của mình. Ảnh: B.Giang

Tuy nhiên, không phải cô gái nào ở buôn làng cũng có cơ hội theo đuổi ước mơ như H' Mi Na Du. Chia sẻ với PV, một phụ nữ từng tảo hôn ở xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) không nguôi tiếc nuối khi phải rời trường lớp từ năm học lớp 5.

Ngày ấy, chị từng hỏi mẹ liệu mình có được học tiếp lên lớp 6 hay không, nhưng gia đình không còn tiền cho chị đi học. Nhà đông con, cha mẹ lại không hòa thuận, chị sớm theo người lớn lên nương rẫy, hái cà phê để phụ giúp gia đình.

Ở tuổi 14-15, nhìn mẹ vất vả, cô gái nhỏ khi ấy từng nghĩ rằng nếu lấy được một người chồng tốt, mẹ sẽ có thêm người đỡ đần công việc nương rẫy. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân không như những gì chị từng hình dung.

Những khó khăn trong đời sống vợ chồng cùng gánh nặng mưu sinh khiến chị càng thấm thía giá trị của việc học. Giờ đây, điều chị mong muốn là những cô bé ở buôn làng đừng vội lấy chồng, hãy cố gắng học tập để không phải nuối tiếc như mình.

Cũng tại xã Ea Knuếc, một phụ nữ lập gia đình khi mới 12 tuổi, đến nay đã là mẹ của 4 người con. Khi bạn bè cùng trang lứa còn cắp sách đến trường, chị đã phải bước vào cuộc sống hôn nhân. Những lo toan cơm áo, trách nhiệm chăm sóc con cái cứ thế nối dài không lối thoát, khiến cuộc sống trăm bề vất vả.

Video: Tâm sự của 1 phụ nữ từng lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng những cuộc hôn nhân khi chưa đủ tuổi đều khiến cơ hội học tập, phát triển bản thân của các em gái bị thu hẹp. Tảo hôn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe bà mẹ, trẻ em, khiến nghèo khó có thể tiếp diễn qua nhiều thế hệ.

Mở thêm những cánh cửa cho trẻ em gái

Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tảo hôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 57 cặp tảo hôn, giảm 93,7% so với năm 2015; tình trạng hôn nhân cận huyết thống cơ bản được xóa bỏ.

Kết quả này có được từ những nỗ lực tuyên truyền, vận động đến từng gia đình của đội ngũ cán bộ cơ sở, già làng, trưởng buôn, người có uy tín trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về pháp luật và bình đẳng giới.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng xã Đắk Liêng tuyên truyền về bình đẳng giới tại địa bàn. Ảnh: B.Giang

Từ nguồn lực của Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, các cấp Hội LHPN đã triển khai nhiều mô hình như tổ truyền thông cộng đồng, câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng.

Những mô hình này không chỉ giúp phụ nữ, trẻ em gái hiểu rõ hơn về quyền của mình mà còn tạo không gian để họ được lắng nghe, chia sẻ khó khăn và mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng của bản thân.

Trường học cũng là một điểm tựa quan trọng trong công tác phòng, chống tảo hôn. Thông qua các hoạt động giao lưu, hỏi đáp, học sinh được tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng tự bảo vệ bản thân bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu.

Hoạt động truyền thông phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết cho học sinh tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: B.Giang

Tại Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Ơn (xã Ea Knuếc), chương trình truyền thông do Câu lạc bộ Hiến tiểu cầu tỉnh Đắk Lắk phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức đã giúp học sinh hiểu rõ hơn về hệ lụy của tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Những suất học bổng được trao dịp này cũng là nguồn động viên thiết thực đối với các em có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, để một cô gái không phải nghỉ học vì gia đình thiếu tiền, không vội lấy chồng với hy vọng giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ, chỉ tuyên truyền thôi là chưa đủ. Điều các em cần còn là cơ hội học tập, sự hỗ trợ về sinh kế cho gia đình và những điều kiện để có thể tự tin lựa chọn tương lai.

Đây cũng là vấn đề được nhiều cán bộ Hội Phụ nữ, già làng, trưởng buôn, người có uy tín đề cập tại hội nghị bàn giải pháp hỗ trợ phụ nữ DTTS trong phòng, chống tảo hôn và thực hiện chính sách dân số do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại xã Liên Sơn Lắk vào tháng 9/2026.

Cán bộ Hội LHPN xã Nam Ka, tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến hội viên phụ nữ. Ảnh: B.Giang

Bà Kim Thoa Adrơng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, công tác phòng, chống tảo hôn cần bắt đầu từ việc nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng gia đình, từng thanh thiếu niên có nguy cơ tảo hôn để kịp thời hỗ trợ, can thiệp.

Bên cạnh việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền, ngành y tế và tổ chức Hội. Công tác phòng, chống tảo hôn phải gắn với tạo cơ hội học tập, việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao vị thế của phụ nữ DTTS.

Thay đổi một tập quán đã tồn tại qua nhiều thế hệ không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai. Song, mỗi gia đình thay đổi nhận thức, mỗi cuộc tảo hôn được ngăn chặn, mỗi trẻ em gái được tiếp tục đến trường đều là những bước tiến đáng trân trọng.

Hành trình đến giảng đường của H' Mi Na Du cho thấy, khi được tiếp sức đúng lúc, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể vượt lên nghịch cảnh, theo đuổi ước mơ, tự chủ cuộc sống và làm chủ tương lai.