Già hoá dân số và yêu cầu đổi mới tư duy quy hoạch

Theo các dự báo được Liên hợp quốc dẫn lại trong nghiên cứu về kinh tế chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên có thể tăng từ 10,1% năm 2011 lên 20% vào năm 2036. Đáng chú ý, số người từ 65 tuổi trở lên được dự báo đạt khoảng 15,46 triệu người vào năm 2036. Như vậy việc xây dựng thiết chế văn hoá công cộng dành cho người cao tuổi càng có ý nghĩa cấp thiết khi tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đô thị thân thiện với người cao tuổi cần được xây dựng trên 8 lĩnh vực, gồm: không gian ngoài trời và công trình; giao thông; nhà ở; tham gia xã hội; tôn trọng và hòa nhập xã hội; tham gia công dân và việc làm; thông tin, truyền thông; hỗ trợ cộng đồng và dịch vụ y tế. Trong đó, không gian công cộng có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến khả năng di chuyển độc lập, sức khỏe và chất lượng sống.

Việt Nam đang đứng trước thách thức về già hoá dân số trong thời gian tới. Ảnh PV

Như vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng thêm công trình mà phải tổ chức được một hệ sinh thái không gian sống thân thiện, trong đó người cao tuổi có thể dễ dàng di chuyển từ nơi ở đến công viên, quảng trường, thư viện, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ thiết yếu.

Điều đó cho thấy, nếu quy hoạch đô thị hiện nay chủ yếu hướng đến nhóm dân số trẻ, người trong độ tuổi lao động và các hoạt động kinh tế, chúng ta có thể đối mặt với nguy cơ hình thành những đô thị thiếu khả năng thích ứng với cơ cấu dân số trong tương lai. Một vấn đề khác cần được nhìn nhận là người cao tuổi không phải một nhóm đồng nhất. Có người vẫn khỏe mạnh, năng động, có khả năng tham gia lao động, hoạt động văn hóa, thể thao và đóng góp cho cộng đồng; có người cần sự hỗ trợ trong sinh hoạt; cũng có người sống một mình, thu nhập thấp hoặc ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Vì vậy, quy hoạch thân thiện với người cao tuổi phải xuất phát từ sự đa dạng về thể trạng, nhu cầu và điều kiện sống; không chỉ hướng đến chăm sóc những người đã suy giảm sức khỏe mà còn tạo môi trường để người cao tuổi khỏe mạnh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và vốn sống.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, quy hoạch thân thiện với người cao tuổi không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án lớn, tốn kém. Đơn cử, tại Singapore, chương trình Silver Zones được triển khai ở những khu vực có đông người cao tuổi và nguy cơ tai nạn giao thông cao. Các giải pháp như giảm tốc độ phương tiện, cải thiện lối đi bộ, bố trí điểm sang đường an toàn giúp người cao tuổi di chuyển thuận tiện hơn. Những khu vực này hướng tới môi trường đi bộ ít chướng ngại vật, có điểm sang đường phù hợp để người đi bộ thêm thời gian và bảo đảm an toàn.

Singapore cũng thúc đẩy đưa hoạt động dành cho người cao tuổi đến gần nơi sinh sống. Các Trung tâm Hoạt động người cao tuổi (Active Ageing Centres) có thể tổ chức hoạt động tại không gian cộng đồng hoặc cơ sở gần khu dân cư, nhằm tiếp cận những người gặp khó khăn khi di chuyển đến trung tâm.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số cao nhất thế giới. Trước sức ép của sự thay đổi cơ cấu dân số, nhiều địa phương đã lựa chọn mô hình đô thị nén (Compact City), tập trung các chức năng nhà ở, thương mại, y tế, văn hóa, giao thông công cộng và dịch vụ thiết yếu trong phạm vi không gian có khả năng tiếp cận thuận lợi, hạn chế khoảng cách di chuyển và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ hằng ngày một cách thuận tiện. Người dân có thể đi bộ hoặc sử dụng phương tiện công cộng để đến các địa điểm cần thiết.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương của Nhật Bản phát triển các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ người cao tuổi, không gian giao lưu liên thế hệ và các chương trình văn hóa, thể thao phù hợp với từng nhóm tuổi. Những công trình này không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn góp phần duy trì mạng lưới quan hệ xã hội, hạn chế tình trạng cô đơn và suy giảm khả năng giao tiếp ở người cao tuổi.

Thiết chế văn hóa mở rộng cơ hội giao lưu và hòa nhập

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu, giảng viên cao cấp Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, già hóa dân số đang trở thành một vấn đề lớn, đặt ra nhiều thách thức đối với xã hội hiện đại. Khi số lượng người cao tuổi ngày càng gia tăng, nhu cầu về không gian sinh hoạt, vui chơi, giao lưu và các thiết chế phục vụ đời sống tinh thần cũng tăng theo. Trong khi đó, quỹ đất dành cho các hoạt động xã hội ngày càng chịu sức ép từ quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm, chăm lo đời sống người cao tuổi. Tuy nhiên, PGS.TS Dương Văn Sáu cho rằng, để những chính sách này thực sự đi vào cuộc sống, cần có sự cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Mỗi địa phương cần nghiên cứu kỹ đặc điểm nhân khẩu học, quy mô dân số, cơ cấu độ tuổi, vị thế xã hội cũng như nhu cầu của các nhóm người cao tuổi để có phương án quy hoạch và bố trí không gian công cộng phù hợp.

Việc đầu tư các thiết chế văn hoá công cộng cần mở rộng giao lưu và hoà nhập dành cho người già. Ảnh: PV

Đặc biệt, quá trình kiến tạo môi trường sống thân thiện với người cao tuổi không thể chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, từ bản thân người cao tuổi, gia đình đến cộng đồng dân cư. Cần xác định đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội, có sự chia sẻ giữa Nhà nước, gia đình, cộng đồng và các tổ chức liên quan, thay vì chỉ trông chờ vào nguồn lực nhà nước hay một nhóm đối tượng riêng lẻ.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề quỹ đất và không gian mặt bằng dành cho các hoạt động phục vụ cộng đồng. Vì vậy, mỗi địa phương cần căn cứ vào điều kiện thực tế để nghiên cứu, tính toán phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân. Các công trình không nhất thiết phải được xây dựng quy mô lớn hay quá hoành tráng, mà quan trọng là tính thiết thực, khả năng tiếp cận và hiệu quả sử dụng. Không gian đó phải thực sự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giao lưu, chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của các đối tượng thụ hưởng”, PGS.TS Dương Văn Sáu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa cộng đồng cho rằng, nguồn lực ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư các thiết chế văn hóa công cộng cần được phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Trong đó, vốn ngân sách nên đóng vai trò là “vốn mồi”, tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia, đóng góp của các nguồn lực xã hội. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, cần chú trọng cân đối nguồn lực cho nội dung hoạt động, sản phẩm và dịch vụ văn hóa được hình thành từ các thiết chế này, bảo đảm công trình sau khi hoàn thành thực sự phát huy hiệu quả.

Theo GS.TS Từ Thị Loan, Nhà nước không nên làm thay các chủ thể sáng tạo mà cần tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi, hoàn thiện hành lang pháp lý và tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển. Trong khi đó, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, các hội và hiệp hội cần chủ động tham gia đề xuất sáng kiến, xây dựng ý tưởng và tổ chức các hoạt động thực tiễn. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm sức sống lâu dài cho các thiết chế văn hóa công cộng.