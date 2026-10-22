Đừng để tình thương con cản trở hạnh phúc của cha mẹ

Khi con cái muốn níu giữ gia đình trong quá khứ

Có những cuộc hôn nhân thực tế đã tan vỡ từ nhiều năm trước khi hai người chính thức ly hôn. Không còn tình yêu, không còn chung tiếng nói, họ vẫn duy trì cuộc sống chung vì con. Có người chấp nhận ly thân nhiều năm, đợi con học xong, trưởng thành, có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện riêng.

Sự hy sinh ấy đáng trân trọng. Nhưng điều đáng suy ngẫm là khi con cái đã lớn, thậm chí lập gia đình, không phải người con nào cũng sẵn sàng chấp nhận việc cha hoặc mẹ tìm thấy hạnh phúc mới.

Hạnh phúc của cha mẹ sau ly hôn cần được con cái thấu hiểu, tôn trọng thay vì trở thành nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong gia đình

Trong tâm lý của một số người con, dù bố mẹ đã ly hôn, họ vẫn mong hai người tiếp tục giữ những vai trò quen thuộc. Vào những dịp lễ, Tết, sinh nhật hay sự kiện gia đình, họ muốn cha mẹ xuất hiện bên nhau như trước, trong khi người bạn đời mới lại không được đón nhận.

Mong muốn ấy có thể xuất phát từ ký ức gia đình, sự gắn bó hoặc những tổn thương chưa được hóa giải sau cuộc chia tay của cha mẹ. Tuy nhiên, nếu không được điều chỉnh, nó có thể trở thành kỳ vọng thiếu công bằng đối với người đã bước vào cuộc hôn nhân mới.

Trong thực tế, có những buổi gặp mặt do con riêng tổ chức, cả bố và mẹ ruột đều được mời nhưng người vợ hoặc người chồng hiện tại của họ lại không có tên. Người đến sau rơi vào tình thế khó xử: Không thể phản đối tình cảm cha con, mẹ con, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mình không được thừa nhận.

Tất nhiên, không phải mọi cuộc gặp đều cần có sự hiện diện của người bạn đời mới. Con cái vẫn có quyền dành thời gian riêng cho cha mẹ ruột. Điều đáng nói là khi việc loại trừ diễn ra thường xuyên, trở thành một cách ứng xử mặc nhiên, khiến người đang chung sống với cha hoặc mẹ cảm thấy mình là người ngoài cuộc.

Đáng tiếc, có những bậc cha mẹ nhận ra điều đó nhưng vẫn im lặng vì sợ con buồn, con giận, sợ bị trách rằng có người mới rồi quên con. Sự nhẫn nhịn kéo dài đôi khi không giúp gia đình bình yên hơn mà chỉ khiến những tổn thương âm thầm tích tụ.

Yêu thương không có nghĩa là phải hy sinh vô điều kiện

Sau ly hôn, việc con cái đau buồn, hụt hẫng hoặc chưa sẵn sàng đón nhận người mới là điều cần được thấu hiểu. Nhưng cảm xúc ấy cũng cần được chia sẻ, điều chỉnh để không trở thành áp lực chi phối cuộc sống của cha mẹ.

Có những người con phản ứng gay gắt trước việc cha mẹ tái hôn, thậm chí xuất hiện những biểu hiện khủng hoảng tâm lý hoặc đe dọa làm hại bản thân nếu cha hoặc mẹ tiếp tục mối quan hệ mới.

Những biểu hiện này tuyệt đối không thể xem nhẹ. Gia đình cần quan tâm nghiêm túc, bảo đảm an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết. Tuy nhiên, chăm sóc sức khỏe tinh thần của con không đồng nghĩa với việc cha mẹ phải từ bỏ vô thời hạn quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Một người con có thể cần thời gian để chấp nhận cuộc hôn nhân mới của cha mẹ. Nhưng khi đã trưởng thành, họ cũng cần hiểu rằng cha mẹ không chỉ tồn tại trong vai trò người sinh thành, nuôi dưỡng mình. Cha mẹ cũng là những con người độc lập, có cảm xúc, nhu cầu được yêu thương và quyền xây dựng hạnh phúc riêng.

Trong văn hóa gia đình Việt Nam, sự hy sinh của cha mẹ luôn được đề cao. Nhiều người dành gần như cả cuộc đời chăm lo cho con, từ học hành, công việc đến dựng vợ, gả chồng. Song nếu sự hy sinh ấy trở thành điều đương nhiên, con cái rất dễ quen với việc đặt mong muốn của mình lên trước, thậm chí vô tình xem tình thương của cha mẹ là một nghĩa vụ không có giới hạn.

Một người con trưởng thành không chỉ được đánh giá bằng tuổi tác, bằng cấp hay vị trí xã hội. Sự trưởng thành còn thể hiện ở khả năng thấu hiểu rằng cha mẹ cũng có quyền sống cho bản thân, nhất là khi đã hoàn thành phần lớn trách nhiệm nuôi dưỡng con cái.

Tình yêu thương đích thực cần mang lại sự bình an, chứ không nên trở thành sợi dây ràng buộc khiến người mình yêu thương phải sống trong mặc cảm và cô đơn.

Ranh giới cần thiết để gìn giữ hạnh phúc mới

Ly hôn chấm dứt quan hệ vợ chồng nhưng không chấm dứt trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Việc hai người từng chung sống tiếp tục liên hệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến con cái, tài sản hay nghĩa vụ chung là điều bình thường.

Sẽ thiếu công bằng nếu người đến sau yêu cầu bạn đời phải cắt đứt mọi liên hệ với gia đình cũ. Nhưng cũng không thể lấy trách nhiệm với quá khứ làm lý do để thiếu ranh giới trong hiện tại.

Người đã tái hôn cần có thái độ rõ ràng trong những tình huống liên quan đến con cái và người cũ. Các vấn đề tài chính, tài sản nên được giải quyết minh bạch; việc liên hệ cần phù hợp với trách nhiệm thực tế, tránh tạo ra những hiểu lầm và tổn thương không đáng có.

Đặc biệt, khi con cái chưa chấp nhận người bạn đời hiện tại, cha mẹ cần chủ động đối thoại thay vì né tránh. Không nhất thiết phải tham dự mọi cuộc gặp bằng mọi giá, nhất là khi cách tổ chức sự kiện liên tục đặt người bạn đời mới vào vị trí bị gạt ra ngoài.

Sự rõ ràng ấy là cách khẳng định rằng tình yêu dành cho con vẫn nguyên vẹn, nhưng cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc và cuộc hôn nhân mới cũng cần được tôn trọng.

Một người đàn ông có thể là người cha tận tụy, giàu đức hy sinh. Nhưng khi tái hôn, anh còn có trách nhiệm với người phụ nữ đang cùng mình xây dựng tổ ấm. Tương tự, người mẹ bước vào cuộc hôn nhân mới cũng cần được con cái thấu hiểu và tôn trọng.

Ngược lại, người đến sau phải hiểu rằng quá khứ của bạn đời không thể xóa bỏ. Con riêng không phải đối thủ cạnh tranh tình cảm; người cũ cũng không nhất thiết là mối đe dọa. Điều quan trọng là sự tin tưởng, minh bạch và những giới hạn ứng xử được các bên tôn trọng.

Trong những gia đình có con riêng, đôi khi chỉ một lời mời đúng mực, một sự giới thiệu trân trọng hay thái độ công nhận người bạn đời mới của cha mẹ cũng đủ giúp thu hẹp khoảng cách, xóa bỏ mặc cảm.

Hạnh phúc gia đình không thể bền vững nếu một người liên tục phải chịu thiệt thòi chỉ để những người khác được yên lòng.

Sau cùng, điều con cái cần học là tôn trọng quyền được hạnh phúc của cha mẹ. Tái hôn vẫn có thể song hành với tình yêu thương dành cho con và trách nhiệm làm cha mẹ; cũng như việc chăm lo cho con vẫn có thể song hành với hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới.

Người cha, người mẹ tốt vẫn có thể tận hưởng hạnh phúc riêng ở bất kỳ chặng đường nào của cuộc đời. Sự trưởng thành của con cái còn thể hiện ở khả năng yêu thương, thấu hiểu cha mẹ, để cha mẹ vừa trọn vẹn trách nhiệm với con, vừa được tự do lựa chọn người đồng hành trong cuộc sống.