Một doanh nghiệp sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, chi ngân sách khổng lồ cho quảng cáo và xuất hiện dày đặc trên truyền thông vẫn có thể biến mất hoàn toàn trong tâm trí khách hàng thế hệ mới. Theo ông Tuấn Nguyễn, CEO NetSpace, nghịch lý này xảy ra khi người tiêu dùng ngừng gõ từ khóa lên thanh tìm kiếm truyền thống và bắt đầu giao phó quyền sàng lọc sản phẩm cho các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Nếu công cụ tìm kiếm trước đây đóng vai trò như một cuốn danh bạ khổng lồ liệt kê hàng loạt đường dẫn để người mua tự bơi trong biển thông tin, các hệ thống AI hiện đại lại vận hành giống một chuyên gia tư vấn thực thụ.

Chẳng hạn, khi nhận yêu cầu tìm mua máy lọc không khí cho căn hộ 80m2 tại Hà Nội, gia đình có trẻ nhỏ và ngân sách dưới 15 triệu đồng, AI lập tức đối chiếu thông số, loại bỏ các phương án kém phù hợp và chốt lại vài cái tên sáng giá nhất.

Sự thay đổi hành vi từ tìm kiếm sang đặt câu hỏi trực tiếp đã biến bài toán tiếp thị số thành cuộc đua giành quyền được AI đề xuất. Chia sẻ tại hội nghị VSMCamp & CSMO Summit 2026, ông Tuấn cảnh báo các doanh nghiệp đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi ngay từ 'vòng gửi xe' nếu tiếp tục vận hành thương hiệu theo lối mòn cũ.

Từ tìm kiếm đến đặt câu hỏi trực tiếp. Nguồn: NetSpace

Cái bẫy của những mỹ từ sáo rỗng và dữ liệu phân mảnh

Lý do khiến nhiều nhãn hàng lớn thất bại trong việc lọt vào danh sách gợi ý của AI bắt nguồn từ chính cách họ đang làm truyền thông.

Trên mặt trận trực tuyến, thông tin doanh nghiệp thường rơi vào tình trạng mạnh ai nấy chạy. Website chính thức cập nhật một kiểu, trang mạng xã hội đăng tải một nẻo, hồ sơ trên các sàn thương mại điện tử lại lưu giữ dữ liệu từ nhiều năm trước. Sự thiếu nhất quán giữa tên pháp lý, tên thương hiệu, công ty mẹ, công ty con và dòng sản phẩm khiến các thuật toán dễ dàng nhầm lẫn thực thể hoặc gán nhầm quyền sở hữu.

Bên cạnh sự đứt gãy dữ liệu, thói quen lạm dụng ngôn ngữ quảng cáo bóng bẩy cũng là rào cản lớn.

Theo ông Tuấn, những khẩu hiệu mang tính cảm xúc như "tiên phong kiến tạo tương lai" hay "giải pháp toàn diện" giúp làm đẹp giao diện nhưng hoàn toàn vô nghĩa đối với khả năng đọc hiểu của máy móc. Trí tuệ nhân tạo cần những thông tin mang tính định danh rõ ràng về bản chất sản phẩm, phân khúc khách hàng mục tiêu, quy mô phục vụ và lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Nghiêm trọng hơn cả là sự lệch pha giữa định vị chiến lược và nội dung thực tế.

Nhiều tổ chức khao khát được nhìn nhận là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ tài chính hay an ninh mạng, song phần lớn tin tức xuất hiện trên mạng lại xoay quanh chuyện tuyển dụng, sự kiện nội bộ hoặc hoạt động thiện nguyện. Khi thiếu vắng các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và phân tích học thuật, thương hiệu tự tạo ra một lỗ hổng lớn về thẩm quyền chuyên môn trong mắt hệ thống AI.

Tái cấu trúc hoạt động PR của thương hiệu thành kho dữ liệu tri thức

Để thoát khỏi tình trạng vô hình, ông Tuấn cho rằng, giới lãnh đạo cần xây dựng khái niệm thương hiệu thân thiện với máy móc thông qua việc nâng cấp toàn bộ tư duy làm quan hệ công chúng (PR).

Trong kỷ nguyên dữ liệu, giá trị của một chiến dịch truyền thông không thể đo đếm bằng số lượng bài đăng hay lượt hiển thị bề nổi. Hàng chục trang tin sao chép cùng một thông cáo báo chí tự khen ngợi sẽ không có trọng lượng bằng một bài phân tích độc lập có dẫn chứng số liệu cụ thể, đánh giá thực tế từ khách hàng hoặc chứng nhận từ tổ chức chuyên ngành uy tín.

Trong khi đó, mọi bài phỏng vấn lãnh đạo, nghiên cứu thị trường hay câu chuyện khách hàng đều là nguyên liệu đầu vào để AI tổng hợp thành tri thức về doanh nghiệp.

Xu hướng đo lường mức độ hiện diện trên AI cũng đang định hình rõ nét khi các tập đoàn công nghệ bắt đầu cung cấp công cụ chuyên biệt, điển hình như việc Microsoft ra mắt AI Citations Dashboard giúp theo dõi tần suất tên miền được trích dẫn trong các câu trả lời tự động.

Dẫu vậy, lượt nhắc tên mới chỉ là điều kiện cần. Doanh nghiệp buộc phải bóc tách chi tiết thông số kỹ thuật, giá bán, công dụng và bối cảnh sử dụng của từng sản phẩm để AI có đủ căn cứ đưa ra lời khuyên sát sườn nhất với từng nhu cầu cá biệt của người mua.

Ông Tuấn Nguyễn, CEO NetSpace.

Theo góc nhìn của CEO NetSpace, việc thích ứng với làn sóng AI không đòi hỏi doanh nghiệp phải lập tức chi tiền cho những dự án công nghệ phức tạp. Giám đốc điều hành và giám đốc tiếp thị hoàn toàn có thể tự chẩn đoán sức khỏe thương hiệu bằng cách trực tiếp đặt câu hỏi trên các nền tảng AI phổ biến xoay quanh sáu khía cạnh cốt lõi.

Ban lãnh đạo cần kiểm tra xem tên tuổi công ty có xuất hiện khi người dùng hỏi về ngành hàng hay không, mức độ chính xác khi AI mô tả về nhà sáng lập và sản phẩm đang ở ngưỡng nào, cũng như sự đồng bộ dữ liệu trên toàn bộ hệ sinh thái kênh truyền thông.

Đồng thời, doanh nghiệp phải rà soát lại tính xác thực của các tuyên bố thương hiệu thông qua nguồn độc lập, đếm xem mình góp mặt trong bao nhiêu chủ đề thuộc nhóm 10 vấn đề trọng yếu nhất của ngành và kiểm thử khả năng lọt vào danh sách gợi ý trong 20 tình huống mua sắm phổ biến nhất.

Quá trình kiểm tra này đòi hỏi sự kiên nhẫn lặp lại trên nhiều công cụ AI với đa dạng cách diễn đạt câu hỏi nhằm phát hiện các điểm mù thông tin.

Về dài hạn, cấu trúc tiếp thị hiện đại cần tích hợp thêm lớp hiển thị AI để liên kết chặt chẽ giữa nội dung, danh tiếng và hạ tầng dữ liệu. Khi nội dung chuẩn xác được tổ chức thành dữ liệu sạch, thương hiệu sẽ từng bước bồi đắp được thẩm quyền chuyên môn để thuyết phục bộ máy thuật toán.

Theo ông Tuấn, AI suy cho cùng cũng chỉ là lớp trung gian sàng lọc thông tin trước khi con người đưa ra quyết định cuối cùng. Cảm xúc, trải nghiệm và chất lượng thực tế vẫn là gốc rễ giữ chân khách hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh trợ lý ảo đang nắm giữ quyền phân phối sự chú ý, doanh nghiệp chỉ có thể giành chiến thắng khi biết cách song hành hai mục tiêu là chinh phục niềm tin của người tiêu dùng và cung cấp một hệ thống dữ liệu đủ minh bạch để máy móc hiểu đúng giá trị của mình.