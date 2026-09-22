Đừng để quên đóng BHYT làm gián đoạn quyền lợi học sinh, sinh viên

Chủ động kiểm tra thời hạn thẻ để đảm bảo quyền lợi

Đầu năm học mới, bên cạnh sách vở, học phí, BHYT là một trong những khoản cần được phụ huynh, học sinh, sinh viên chủ động hoàn tất. Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp người học quên thời điểm đóng hoặc chưa kịp hoàn tất thủ tục theo đợt thu của nhà trường.

Điều đáng lưu ý là khi thẻ cũ hết giá trị mà thẻ mới chưa được gia hạn, người học có thể gặp khó khăn về quyền lợi khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh.

BHXH cơ sở Ba Vì tuyên truyền chính sách BHYT tới sinh viên, phụ huynh Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương I.

Vì vậy, sau khi hoàn tất việc tham gia BHYT, cơ quan BHXH khuyến cáo học sinh, sinh viên nên kiểm tra ngay giá trị sử dụng của thẻ trên VssID, VNeID hoặc các kênh tra cứu của cơ quan BHXH. Đây cũng là cách để phát hiện sớm những trường hợp thông tin cá nhân chưa chính xác hoặc việc cập nhật dữ liệu chưa hoàn tất.

Theo quy định hiện hành, thời điểm thẻ BHYT của học sinh, sinh viên có giá trị sử dụng được xác định theo từng cấp học, khóa học. Với học sinh lớp 12, được sử dụng thẻ đến hết ngày 30-9 của năm đó; sinh viên năm cuối được sử dụng thẻ đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Đối với sinh viên năm thứ nhất, thẻ có giá trị từ thời điểm nhập học hoặc từ khi thẻ BHYT của học sinh lớp 12 hết hạn, tùy trường hợp.

Như vậy, không phải cứ bước sang năm học mới là tất cả thẻ BHYT của học sinh, sinh viên đồng loạt hết giá trị. Việc kiểm tra chính xác thời hạn thẻ sẽ giúp người học tránh nhầm lẫn và chủ động bảo đảm quyền lợi.

Một điểm đáng lưu ý là từ năm học 2025-2026, chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên đã được nâng lên. Với mức tham chiếu theo lương cơ sở hiện nay là 2,53 triệu đồng/tháng, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên tương đương 4,5% mức tham chiếu. Tính theo 12 tháng, số tiền đóng là 1.366.200 đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 683.100 đồng, phần người học phải đóng tối thiểu 683.100 đồng/năm.

Chính sách hỗ trợ này góp phần giảm chi phí tham gia BHYT cho các gia đình, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, sinh viên duy trì thẻ BHYT liên tục.

Đáng chú ý, từ ngày 1-7-2026, chính sách BHYT có thêm những thay đổi về quyền lợi khi người tham gia tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế. Trong những trường hợp pháp luật quy định, quỹ BHYT có thể thanh toán 50% mức hưởng đối với một số bệnh, nhóm bệnh.

Quên đóng ở trường, có thể mua BHYT hộ gia đình?

Theo ông Phan Văn Mến, Trưởng ban Quản lý thu và Phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện nay, mặc dù tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đã ở mức cao nhưng vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên chưa tham gia hoặc chưa duy trì tham gia liên tục. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến nhận thức, tính chủ động của một bộ phận học sinh, sinh viên, phụ huynh và công tác phối hợp tổ chức thực hiện tại một số cơ sở giáo dục.

BHXH cơ sở Thanh Xuân tuyên truyền, giải đáp chính sách BHYT tới học sinh Trường THPT Văn Hiến.

Một tình huống đang được nhiều sinh viên cũng như phụ huynh quan tâm là: Nếu quên đóng BHYT theo đợt thu của nhà trường, trong khi nhà trường thông báo phải chờ đến đợt thu tiếp theo, sinh viên có thể về quê mua BHYT hộ gia đình để sử dụng trong thời gian chờ hay không?

Về nội dung này, BHXH Việt Nam cho biết: Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật BHYT số 51/2024/QH15: "Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản này;"

Căn cứ quy định nêu trên, sinh viên thuộc nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (xếp ở nhóm thứ 4). Trong khi đó, đối tượng tham gia theo hộ gia đình xếp ở nhóm thứ 5. Vì vậy, sinh viên thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm học sinh, sinh viên chứ không thuộc nhóm mua theo hộ gia đình tại địa phương.

Do vậy, BHXH Nam khuyến nghị, sinh viên cần liên hệ ngay với nhà trường để được lập danh sách bổ sung hoặc liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.