Đừng để người thầy trở thành một “cỗ máy” trong lớp học thời AI

Sự phát triển thần tốc của công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang đặt giáo dục trước những câu hỏi lớn: Nhà trường cần dạy gì cho trẻ khi máy móc ngày càng có khả năng học tập và thực hiện nhiều công việc tốt hơn con người? Nếu AI có thể thông minh, trí tuệ con người sẽ được định nghĩa như thế nào?

Đây không chỉ là trăn trở của các nhà giáo dục mà còn là thách thức trực tiếp đối với mỗi người thầy trong thời đại số.

Từ những băn khoăn ban đầu về nguy cơ nghề giáo bị thay thế bởi công nghệ, thì điều giúp người thầy đứng vững trước sự phát triển của AI chính là “chất người”. Trẻ nhỏ không thể trưởng thành chỉ bằng dữ liệu.

Các em cần sự kết nối, nền tảng yêu thương và những tương tác giữa con người với con người - điều mà dù thuật toán có phát triển đến đâu cũng khó có thể thay thế.

Tuy nhiên, giữ gìn “chất người” không có nghĩa là giáo viên tiếp tục giảng dạy theo phương pháp của thời đại chưa có AI.

Máy móc đã hiện diện, mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nếu “chất người” là cái gốc, thì người thầy phải chuyển mình thế nào để không biến thành những “ông đồ già” lạc lõng giữa thời đại số?

Giáo viên Ngô Thu Mỹ - Tổ trưởng Tổ KHXH, Trường TLC Hoàng Mai, Hà Nội luôn trăn trở cần dạy gì cho học sinh khi công nghệ ngày càng phát triển

Trước hết là sự thay đổi về tư duy. Từ vị thế của người truyền thụ tri thức, người thầy phải trở thành người truyền cảm hứng.

Mọi câu trả lời lý thuyết, nếu muốn, học trò đều có thể tìm thấy từ AI trong vài giây. Thứ các em thiếu và cần nhất lúc này là niềm ham thích khám phá.

Làm sao để bài giảng có thể khơi gợi sự tò mò, khiến những đứa trẻ, dù chỉ một số ít, thay vì chìm đắm trong các video ngắn trên mạng xã hội, sẽ chủ động tìm hiểu thế giới tự nhiên và xã hội muôn màu.

Khi ấy, dưới sự dẫn dắt của người thầy, AI sẽ trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức cho học trò.

Bên cạnh vai trò truyền cảm hứng, người thầy còn phải là điểm tựa niềm tin và tấm gương về năng lượng tích cực, tư duy sâu sắc, đam mê cùng lòng nhân ái.

Học sinh có thể quên những bài giảng lý thuyết nhưng cách thầy cô sống và ứng xử sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong các em.

Muốn học trò ham học hỏi, người thầy phải là tấm gương tự học; muốn các em tin vào giá trị của tình yêu thương, giáo viên cần thực sự yêu nghề, tôn trọng sự khác biệt và kiên định với niềm tin vào sự tiến bộ của mỗi học sinh.

Với cô Thu Mỹ - người thầy cần thoát khỏi hình ảnh một “kho tri thức” để biến mỗi giờ học thành trải nghiệm sống động và sáng tạo không ngừng.

Để giờ học trở thành trải nghiệm sáng tạo, tôi từng biết đến dự án lớp học LIVE đầy sáng tạo của GS.TS Po-Shen Loh (Đại học Carnegie Mellon, Mỹ).

Điểm đáng chú ý của mô hình này là sự tham gia hỗ trợ của các nghệ sĩ, diễn viên và những người được huấn luyện kỹ năng biểu đạt nghệ thuật.

Qua đó, tiết học không chỉ mở rộng tư duy mà còn tạo điều kiện để học sinh giải phóng cảm xúc, tự tin thể hiện bản thân.

Cách tiếp cận này gợi mở yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy: người thầy cần thoát khỏi hình ảnh một “kho tri thức” để biến mỗi giờ học thành trải nghiệm sống động và sáng tạo không ngừng.

Quan trọng hơn, giáo viên cần dạy học sinh cách sống chung và làm chủ công nghệ. Muốn vậy, bản thân người thầy cũng phải giữ được sự chủ động trong tư duy, không phó mặc tư duy cho AI hay phụ thuộc vào những đáp án tiện ích có sẵn.

Học sinh có thể quên những bài giảng lý thuyết nhưng cách thầy cô sống và ứng xử sẽ để lại dấu ấn lâu dài trong các em.

Chỉ khi không ngừng đào sâu suy nghĩ, giáo viên mới có đủ bản lĩnh để hướng dẫn học trò vượt qua những cám dỗ của thời đại số.

AI không đến để thay thế người thầy, nhưng có thể thay thế những người dạy học như một cỗ máy.

Sự phát triển của công nghệ vì thế đặt giáo dục trước yêu cầu phải thay đổi: từ bám giữ vai trò “kho tri thức” sang trở thành người dẫn đường, khơi mở tiềm năng và bồi đắp bản lĩnh cho học sinh.

Khi kiến thức không còn là lợi thế độc quyền, “chất người” chính là giá trị làm nên sự khác biệt và ý nghĩa bền vững của nghề giáo.