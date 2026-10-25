Đừng để người cao tuổi gặp khó

Không thể phủ nhận chuyển đổi số mang lại rất nhiều tiện ích, trong đó có việc thu, nộp và quản lý đảng phí. Song thực tế cũng đặt ra yêu cầu phải tính đến khả năng tiếp cận của từng đối tượng, nhất là những người tuổi cao rất khó sử dụng thành thạo công nghệ số, thậm chí còn không có thiết bị cài đặt các ứng dụng hiện đại.

Đảng ủy xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa triển khai tổ công tác hướng dẫn đảng viên trong đảng bộ ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử". Ảnh minh họa: baothanhhoa.vn

Với người trẻ, thạo công nghệ, việc đăng nhập, xác thực, kiểm tra thông tin rồi thanh toán sẽ rất nhanh. Nhưng với người già lại là khó khăn lớn. Dù vừa được hướng dẫn nhưng lần sau lại quên; đặc biệt, tâm lý sợ bấm nhầm, chuyển tiền nhầm càng khiến các cụ ngần ngại. Có những cụ phải chờ đến dịp con cháu về thăm nhà mới nhờ nộp được đảng phí-một nghĩa vụ mà các đảng viên cao tuổi muốn tự giác thực hiện vì thế bị phụ thuộc vào người khác.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu chuyển đổi số trong từng công việc cần phải tổ chức thực hiện sao cho phù hợp, thuận tiện, có lộ trình. Như việc nộp đảng phí, nếu chi bộ thôn, tổ dân phố quy định luôn 100% đảng viên nộp qua VNeID (vừa để thuận tiện cho người thu, vừa lấy thành tích hưởng ứng chuyển đổi số) là chưa hợp lý. Khi triển khai thực hiện cần có cách hỗ trợ đối với người khó tự làm; cơ quan chức năng cũng cần tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa quy trình, thao tác để ai cũng làm được...

Thiết nghĩ, để ứng dụng số thực sự hiệu quả, không là "rào cản" thì cần bắt đầu từ sự phù hợp thực tế, đơn giản hóa thao tác và duy trì sự hỗ trợ cần thiết, giúp mọi người dễ dàng thực hiện.