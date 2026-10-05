Đừng để đôi mắt "quá tải" sau mỗi ngày làm việc

Một ngày làm việc của dân văn phòng thường gắn với máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị màn hình.

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Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), việc nhìn gần, tập trung trong thời gian dài có thể khiến mắt mỏi, khô, nhìn mờ tạm thời và gây đau đầu, ảnh hưởng đến sự thoải mái, hiệu quả làm việc. Đừng chờ đến khi mắt lên tiếng mới bắt đầu chăm sóc. Một vài thay đổi nhỏ trong cách làm việc mỗi ngày có thể giúp đôi mắt của bạn được nghỉ ngơi và dễ chịu hơn.

Nhìn màn hình lâu, đôi mắt dễ “quá tải”

Khi tập trung nhìn màn hình, chúng ta thường chớp mắt ít hơn. Điều này có thể làm nước mắt trên bề mặt nhãn cầu bốc hơi nhanh hơn, khiến mắt dễ bị khô và khó chịu. Những biểu hiện thường gặp có thể là mắt khô, rát, cộm như có cát, cảm giác nặng và mỏi mắt, nhìn mờ tạm thời, khó tập trung hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Bên cạnh đó, việc duy trì một tư thế cố định trong thời gian dài cũng có thể gây đau đầu, mỏi cổ, vai, gáy.

Những triệu chứng này thường liên quan đến việc sử dụng màn hình kéo dài, tư thế làm việc chưa phù hợp hoặc môi trường làm việc chưa tối ưu. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân và được hướng dẫn phù hợp.

Làm việc với màn hình thế nào để mắt bớt mỏi?

Một trong những cách đơn giản để giảm áp lực cho đôi mắt là thực hiện quy tắc 20-20-20: sau mỗi 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn một vật ở xa khoảng 6 mét trong ít nhất 20 giây. Khoảng nghỉ ngắn này giúp mắt thay đổi tiêu điểm và có thời gian thư giãn.

Trong quá trình làm việc, hãy chủ động chớp mắt thường xuyên để duy trì độ ẩm cho bề mặt mắt. Màn hình cũng cần được đặt ở vị trí phù hợp, thường là ngang hoặc hơi thấp hơn tầm mắt, với khoảng cách có thể tương đương chiều dài cánh tay. Cỡ chữ nên đủ lớn, dễ đọc để không phải nheo mắt hoặc đưa mặt quá gần màn hình.

Ánh sáng nơi làm việc cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Không nên làm việc trong phòng quá tối hoặc để ánh sáng phản chiếu trực tiếp vào màn hình gây chói mắt. Độ sáng màn hình nên được điều chỉnh phù hợp với môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, đừng để đôi mắt và cơ thể phải làm việc liên tục trong nhiều giờ. Hãy xen kẽ những khoảng nghỉ ngắn, đứng lên vận động, thay đổi tư thế và nhìn ra xa. Đây là những thói quen đơn giản nhưng có thể giúp giảm cảm giác mỏi mắt cũng như căng thẳng vùng cổ, vai, gáy.

Nếu thường xuyên bị khô mắt, có thể trao đổi với bác sĩ về việc sử dụng nước mắt nhân tạo phù hợp. Không nên tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt, đặc biệt là thuốc có thành phần điều trị, khi chưa được tư vấn.

Ăn uống hợp lý, khám mắt khi cần - bảo vệ thị lực lâu dài

Một đôi mắt khỏe không chỉ phụ thuộc vào thời gian sử dụng màn hình. Chế độ ăn đa dạng, cân đối với nhiều rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu dinh dưỡng cũng góp phần cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và sức khỏe của mắt. Cùng với đó, duy trì thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cơ thể và đôi mắt có điều kiện phục hồi sau những giờ tập trung trước màn hình.

Khám mắt định kỳ cũng là một phần quan trọng trong chăm sóc thị lực, giúp phát hiện sớm các tật khúc xạ và những vấn đề về mắt, đặc biệt ở những người thường xuyên sử dụng máy tính hoặc có yếu tố nguy cơ. Hãy đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau mắt, đỏ mắt, sưng, ngứa kéo dài, chảy nước mắt nhiều, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc các triệu chứng không cải thiện dù đã nghỉ ngơi.

Nếu có dị vật vào mắt, không nên dụi mắt. Trường hợp dị vật không ra, mắt đau nhiều, đỏ, nhìn mờ hoặc nghi ngờ có tổn thương, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Theo vtv.vn

Nguồn: https://vtv.vn/dung-de-doi-mat-qua-tai-sau-moi-ngay-lam-viec-100260930110820535.htm