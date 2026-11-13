Đừng để AI 'bào mòn' niềm tin khách hàng

Anh Nguyễn Ngọc Hải (phường Phan Đình Phùng) l xem xét các video quảng cáo sản phẩm công nghệ ứng dụng AI trước khi quyết định mua sắm.

Không thể phủ nhận AI mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng, nhưng việc phản ánh thiếu thực tế trong các chiến dịch quảng cáo đang khiến không ít người tiêu dùng thất vọng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (34 tuổi, sinh sống tại phường Quyết Thắng) có thói quen mua sắm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Chị cho biết: Tôi rất dễ bị thu hút bởi những video quảng cáo sản phẩm được dựng bằng AI. Cảm giác hình ảnh bắt mắt, phong cách hiện đại và trau chuốt khiến tôi không ít lần sẵn sàng đặt hàng ngay lập tức. Thế nhưng, thực tế sản phẩm nhận về lại hoàn toàn khác xa so với những gì kỳ vọng.

Cùng chung tâm trạng thất vọng ấy, anh Nguyễn Ngọc Hải (26 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng) cho biết: Là một người thích tìm hiểu và sử dụng đồ công nghệ, khi thấy các quảng cáo giới thiệu tính năng hay, hình ảnh dựng bằng AI rất mượt mà và hiện đại, tôi đã không ngần ngại đặt về dùng. Nhưng khi mua được sản phẩm thì chất lượng thực tế lại rất thấp.

Thực trạng này đã và đang phản ánh một góc khuất đáng lo ngại của thị trường kinh doanh online hiện nay. Nhiều chủ cửa hàng vì chạy theo lợi nhuận trước mắt đã cố tình lạm dụng AI để sáng tạo ra những nội dung vượt quá xa giá trị thực của sản phẩm. Họ sẵn sàng “bào mòn niềm tin” của người tiêu dùng chỉ để đổi lấy những đơn hàng ngắn hạn.

Anh Nguyễn Hoàng Tú chụp ảnh thực tế từng sản phẩm nước uống trước khi đưa vào phần mềm AI để chỉnh sửa, hoàn thiện poster quảng cáo.

AI ra đời là để tối ưu hóa nguồn lực. Việc các cửa hàng chuyển hướng sử dụng AI nhằm giảm chi phí nhân sự, thiết kế, quay chụp là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, công nghệ dù tân tiến đến đâu cũng chỉ nên đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế cho bản chất và chất lượng thật của sản phẩm. Nhiều hộ kinh doanh thông minh đã nhận ra điều này và chọn cho mình hướng đi bền vững: Kết hợp giữa hình ảnh thực tế và sự hỗ trợ của AI.

Anh Nguyễn Hoàng Tú, chủ cơ sở Once - Quán nước tự do (địa chỉ tại ngõ 105, đường Lương Ngọc Quyến) cho biết: AI là trợ thủ đắc lực trong việc sáng tạo nội dung truyền thông cho quán, nhưng tôn trọng khách hàng mới là nguyên tắc cốt lõi. Chúng tôi thường xuyên dùng AI để thiết kế các poster quảng cáo nhằm tăng tính thẩm mỹ và thu hút. Tuy nhiên, quy trình luôn bắt đầu từ việc chụp những hình ảnh thực tế của từng sản phẩm. Sau đó, chúng tôi mới đưa hình ảnh thật đó vào hệ thống AI để chỉnh sửa, hoàn thiện không gian nền hay hiệu ứng xung quanh. Làm như vậy vừa giữ được tính thẩm mỹ, hiện đại nhưng khách hàng khi đến quán vẫn nhận được sản phẩm đúng như những gì họ đã thấy trên poster.

Một bức ảnh đẹp do AI tạo ra có thể thu hút người mua ở ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ có chất lượng sản phẩm thực sự và sự trung thực mới là sợi dây níu giữ khách hàng lâu dài. Đừng để AI "bào mòn" niềm tin của người tiêu dùng, bởi một khi niềm tin đã mất, mọi chiêu trò công nghệ cũng trở nên vô nghĩa.