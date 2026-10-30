Đứng dậy được chưa, Man United?

7 trận đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Manchester United đang trải qua hàng loạt những biến động từ trên sân cho tới ở hậu trường. Chưa dừng lại ở đó, chiếc ghế của HLV Michael Carrick cũng đang lung lay dữ dội. Giữa mớ hỗn độn ấy, họ cần có một chiến thắng đủ lớn, để có thể nhanh chóng xốc lại tinh thần toàn đội.

Và hơn hết, họ cần một niềm tin đủ lớn ở tập thể, rằng mọi chuyện sẽ đi đúng hướng. Đúng hướng ở đây, là đủ để Man United có thể thi đấu với tâm thế sẽ giành chiến thắng mỗi tuần, và những ngôi sao như Bruno Fernandes hay Lisandro Martinez không than phiền với truyền thông về ban lãnh đạo, về chiến thuật và tập trung vào đá bóng.

Thầy trò Michael Carrick thực sự cần một điểm tựa để có thể vực dậy toàn đội (Ảnh: Getty Images)

Người hâm mộ “Quỷ đỏ” chắc hẳn cũng mong chờ 2 chữ “đúng hướng” như vậy. Hơn 10 năm qua, rất nhiều vị huấn luyện viên đến rồi lại đi, theo một chu kì đầy nghiệt ngã: huấn luyện viên mới đến, thi đấu ấn tượng trong giai đoạn đầu, gặp vấn đề và dính vào những “drama” ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, rồi bị sa thải và một người khác lên thay thế, mang theo một triết lý hoàn toàn khác.

Hơn 10 năm qua, Man United vẫn hệt như một công trình đầy dở dang. Đáng buồn thay, người hâm mộ vẫn chưa thể biết được công trình ấy khi hoàn thành sẽ trông như thế nào. Bởi trong suốt quãng thời gian ấy, đội bóng vẫn không thể định hình được lối chơi hay bản sắc thời hậu Sir Alex.

Nhìn lại, các đối thủ cạnh tranh với “Quỷ đỏ” đều có hướng phát triển hoàn toàn khác so với những gì MU đã và đang làm. Arsenal cũng lâm vào khủng hoảng giai đoạn hậu Arsene Wenger, nhưng giờ đây họ đã gặt được thành quả với chức vô địch Premier League sau hơn 20 năm chờ đợi.

Ban lãnh đạo Arsenal chỉ đơn giản là đặt niềm tin vào đúng người, đó là Mikel Arteta, và đội bóng dần dần đi theo đúng quỹ đạo.

Còn Chelsea, đối thủ mà MU đối đầu vào cuối tuần này, cũng từng có khoảng thời gian đầy biến động sau những xáo trộn nơi thượng tầng. Nhưng hiện tại, cho dù chưa thể quay lại hình ảnh “ông kẹ” từng khiến cả châu Âu phải dè chừng, Chelsea cũng đã đạt được sự ổn định một cách tương đối, nhờ chính sách tìm kiếm những tài năng sáng giá, kết hợp với những ngôi sao đẳng cấp giàu kinh nghiệm.

Việc bổ nhiệm Xabi Alonso cũng là một nước đi phù hợp với chiến lược của họ, khi vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha có rất nhiều kinh nghiệm trong việc nâng tầm những tài năng trẻ. Với một dự án được phát triển nhất quán, bài bản như vậy, không ngạc nhiên khi giờ đây Chelsea đã quay trở lại là một đội bóng có khả năng cạnh tranh tấm vé dự Champions League.

Sau hơn 10 năm, giờ đây thật khó để khẳng định rằng bản sắc của MU là như thế nào (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu vào tối thứ 7 tuần này (giờ Việt Nam) với Chelsea là một thách thức không nhỏ với thầy trò Michael Carrick, nhưng nó cũng là cơ hội để MU có thể tìm lại điểm tựa và vực dậy sau cơn khủng hoảng.

Mikel Arteta thời điểm mới trở về sân Emirates cũng đã từng trải qua chuỗi ngày chôn chân ở đáy bảng xếp hạng, Chelsea trải qua quãng thời gian không ghi nổi bàn thắng nào dưới thời Graham Potter, nhưng họ cũng đều đã vượt qua những thời điểm khó khăn ấy để có thể trở lại vị thế vốn có.

Còn giờ đây, MU có thể đứng dậy được hay không, vấn đề không còn chỉ phụ thuộc vào tài năng của Carrick nữa. Nó còn là trách nhiệm trên vai của Bruno Fernandes và các đồng đội. Đã đến lúc, họ cần tập trung vào để cải thiện tình hình, chứ không phải đứng trước micro và chỉ trích từ chiến thuật cho tới thượng tầng đội bóng.