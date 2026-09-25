Dùng dao tấn công bố đẻ, con trai bị khởi tố

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Hùng (SN 1989, trú tại khu phố Hà An 1, phường Hà An, thành phố Quảng Ninh) về tội “Giết người”.

Bị can Ngô Văn Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với bố đẻ là ông Ngô Văn Nghĩa (SN 1965, cùng trú tại khu phố Hà An 1), ngày 28/8/2026, Hùng điều khiển xe mô tô đến nhà ông Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy bố đang ở khu vực bếp, Hùng tiến lại nói chuyện rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu ông Nghĩa. Trong lúc hai bên giằng co, Hùng lấy một con dao tại bếp, nhiều lần tấn công về phía bố đẻ. Ông Nghĩa đưa tay chống đỡ nên bị thương ở vùng tay, vai.

Khi ông Nghĩa bỏ chạy, Hùng tiếp tục đuổi theo gây thương tích. Ông Nghĩa sau đó chạy ra ngoài kêu cứu. Hùng vứt dao dưới gầm ghế trong phòng khách rồi lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Ngày 29/8/2026, Hùng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.