Dùng dao đâm trưởng thôn tử vong

Bị cáo Lê Thanh Bình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do gia đình của Lê Thanh Bình và gia đình ông Nguyễn Phú Th. (là hàng xóm, đều trú tại thôn Cự Xá cũ; nay là thôn Yên Xá, xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình) có mâu thuẫn về việc đường nước thải nhà ông Th. chảy ra ngõ nhà Bình, nên khoảng 17h30’ ngày 14/4/2026, giữa Bình và bà Lê Thị T. (vợ ông Th.) xảy ra cãi chửi nhau. Bình dùng búa ném về phía bà T. Búa rơi xuống nền sân rồi văng trúng gót chân bà T.

Khoảng 18h30' cùng ngày, Nguyễn Trọng H. (là an ninh trật tự thôn) và ông Lê Đình Th. (là trưởng thôn) đến nắm bắt tình hình, giao giấy mời của Công an xã Liêm Hà có nội dung yêu cầu Bình đến Công an xã làm việc vào ngày 15/4/2026 giải quyết mâu thuẫn giữa nhà Bình và nhà ông Nguyễn Phú Th. trước đó.

Khi đến nhà Bình, Nguyễn Trọng H. và ông Lê Đình Th. yêu cầu Bình ra nhà văn hoá thôn để giải quyết việc cãi chửi nhau giữa hai nhà thì Bình nói chỉ ra Công an xã làm việc theo nội dung giấy mời. Thấy Bình không đi, H. dùng gậy nhựa vụt 3 phát trúng vào đầu của Bình, dùng chân đá Bình. Ông Lê Đình Th. cũng lao vào dùng tay đấm vào mặt Bình.

Bị đánh, Bình chạy vào phòng ngủ lấy một con dao quắm, chém phần sống dao vào vùng mạn sườn trái của ông Th. không gây rách da, chảy máu. Ông Th. và Bình lao vào giằng co. Trong lúc ông Th. vẫn ôm Bình từ phía sau, Bình dướn người về phía cửa bếp, đến khu vực giá treo dao trên tường, với lấy một con dao bầu.

Thấy vậy, H. đang đứng ở cổng cũng lao vào ôm Bình. Bình cầm dao quay người đối diện sát với ông Th. và đâm liên tiếp 2 phát vào vùng bụng và đùi bên trái của ông Th. làm ông Th. gục xuống. Sau đó, Bình quay sang đâm liên tiếp 2 phát trúng vào vùng bụng và đùi phải H.

Hậu quả, ông Lê Đình Th. tử vong, Nguyễn Trọng H. bị tổn hại 61% sức khoẻ, Lê Thanh Bình tổn hại 3% sức khoẻ, bà Lê Thị T. không bị thương tích.

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Bình đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Bình 22 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.