Dùng dao đâm người yêu trước nhà hàng

Ngày 3/11, Công an phường Rạch Giá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Có (SN 1997, quê xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Bị can Có tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 30/10, tại khu vực trước nhà hàng XO trên đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, Có dùng dao tấn công một phụ nữ. Hậu quả khiến nạn nhân trọng thương với các vết đâm bụng, lưng và cổ.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục khống chế, đưa nạn nhân lên xe máy, chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng (phường Rạch Giá) rồi đe dọa.

Nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức vận động, thuyết phục và khống chế đối tượng, giải cứu người phụ nữ đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cán dao bằng nhựa màu vàng, một vỏ dao bằng nhựa quấn băng keo màu đen và một xe mô tô.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là người yêu của Có, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.