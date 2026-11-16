Dùng dao chém tổ viên tổ an ninh trật tự thôn

Theo thông tin từ Công an xã Định Hòa (Thanh Hóa) qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, lực lượng chức năng xác định, khoảng 20 giờ ngày 10/11, Võ Quốc Oanh (sinh năm 1976, trú tại thôn Bài Ân, xã Định Hòa) xảy ra mâu thuẫn và có hành vi đánh anh Ngô Ngọc N. (sinh năm 1987).

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi tình hình sức khỏe ông Thu

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Định Hòa đã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Bài Ân làm việc với những người liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 11/11, sau khi uống rượu, Võ Quốc Oanh tiếp tục có hành vi chửi bới anh N. Trước tình hình trên, ông Lê Đình Thu (Tổ an ninh, trật tự thôn) đã đến nhà Oanh để nhắc nhở, tuyên truyền, giải thích, nhằm ngăn chặn những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong quá trình làm việc, Oanh bất ngờ sử dụng một con dao phay bằng kim loại chém về phía ông Thu. Phát hiện nguy hiểm, ông Thu đưa tay trái lên đỡ nhưng vẫn bị thương ở bàn tay. Ngay sau đó, ông Thu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu và điều trị.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Định Hòa đã nhanh chóng có mặt, đưa Võ Quốc Oanh về trụ sở để làm việc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau vụ việc, đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên ông Lê Đình Thu.