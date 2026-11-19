Ngày 19/11, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lại Văn Biển (SN 1982, trú tại xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình) về các tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Văn Quân (SN 1986, cùng trú tại xã Giao Hòa) về tội “Che giấu tội phạm”.

Hội đồng xét xử.

Theo nội dung vụ án, tối ngày 3/5/2026, Lại Văn Biển và Trần Văn Quân ngồi uống rượu với nhau tại nhà Biển ở thôn Điện Biên Đông, xã Giao Hòa, tỉnh Ninh Bình.

Sau khi ăn uống xong, Quân nói chuyện với Biển về việc giữa Quân và một nam thanh niên tên là L. (chưa rõ lai lịch, nhà ở xóm 1, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) đang có mâu thuẫn với nhau. Nghe Quân nói vậy thì Biển rủ Quân đi đến nhà anh L. để đánh anh L., Quân đồng ý.

Trước khi đi, Biển lấy một con dao, sau đó dắt con dao ở sau lưng bên trong cạp quần đùi của Biển đang mặc, rồi bảo Quân điều khiển xe mô tô chở đến nhà anh L. nhưng anh L. không có ở nhà.

Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Văn Th., trú tại xóm 3, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình (có quan hệ họ hàng với Biển) nên Biển bảo Quân chở đến nhà anh Th. để đánh anh Th.

Khoảng 22 giờ ngày 3/5/2026, tại khu vực trước cổng nhà anh Nguyễn Văn Th., Lại Văn Biển đã sử dụng dao có tính sát thương cao chém 2 nhát trúng vào người làm anh Th. bị thương tích, tổn hại 2% sức khoẻ và chiếm đoạt của anh Th. một điện thoại di động trị giá 1,6 triệu đồng.

Trần Văn Quân là người đi cùng Lại Văn Biển, được chứng kiến sự việc, lại có hành vi cất giấu con dao Biển sử dụng chém và lấy tài sản của anh Th. nhằm che giấu hành vi phạm tội của Biển.

Hai bị cáo Lại Văn Biển và Trần Văn Quân tại phiên tòa.

Trong vụ án này, đối với hành vi của Trần Văn Quân chở Lại Văn Biển mang theo dao đến nhà đánh anh Thuấn, sau đó Biển sử dụng dao chém anh Nguyễn Văn Th. gây thương tích, tổn hại 2% sức khỏe có dấu hiệu của tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS. Nhưng do anh Th. không yêu cầu khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” nên không xử lý hình sự đối với Lại Văn Biển và Trần Văn Quân.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Lại Văn Biển và Trần Văn Quân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Văn Biển mức án 6 năm 6 tháng tù về các tội “Cướp tài sản” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; bị cáo Trần Văn Quân 18 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.