Theo thông tin được công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án liên quan đến các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, do Nguyễn Tuấn Hiệp (còn gọi là Hiệp đen) cùng đồng phạm thực hiện. Đáng chú ý, phim ca nhạc này được đăng tải trên YouTube từ nhiều năm trước, có nội dung xoay quanh những nhóm người tranh giành địa bàn bến xe, thu tiền bảo kê, giải quyết mâu thuẫn bằng gậy gộc, dao và súng. Từ vụ việc này, một vấn đề đáng suy ngẫm được đặt ra: Đâu là ranh giới giữa việc nghệ sĩ hóa thân vào một nhân vật tội phạm để phục vụ tác phẩm và việc sử dụng nghệ thuật như một phương tiện truyền bá, tô vẽ hoặc cổ xúy cho những hành vi phạm pháp?

Trước hết, cần khẳng định rằng, việc một diễn viên đóng vai giang hồ, cầm dao, sử dụng súng hay tham gia những cảnh đánh nhau không đồng nghĩa với việc người đó có tư tưởng cổ xúy bạo lực hoặc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Nghệ thuật có quyền khai thác những đề tài gai góc, kể cả thế giới tội phạm, để phản ánh hiện thực, khắc họa số phận con người, cảnh báo những hệ lụy xã hội hoặc gửi gắm thông điệp về công lý và lẽ phải.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa nghệ sĩ được miễn trừ mọi trách nhiệm chỉ vì những gì xuất hiện trên màn ảnh được gọi là nghệ thuật. Ranh giới quan trọng nằm ở bản chất hoạt động, mục đích sản xuất, nội dung thể hiện và trách nhiệm của những người tham gia. Một tác phẩm phản ánh tội phạm cần có sự phân định tương đối rõ ràng giữa việc tái hiện hành vi sai trái và việc tôn vinh, cổ xúy, bình thường hóa hoặc biến hành vi ấy thành hình mẫu.

Vụ việc Huy bến xe cũng là lời nhắc nhở đối với những người làm nội dung trên không gian mạng. Trong bối cảnh việc sản xuất video ngày càng dễ dàng, không ít người có thể xem nhẹ khâu thẩm định kịch bản, nguồn gốc nội dung, bối cảnh sử dụng hình ảnh và những tác động mà sản phẩm tạo ra đối với cộng đồng. Do đó, nhà sản xuất cần xác định rõ mục đích của tác phẩm, tránh biến những hành vi phạm pháp thành công cụ câu khách. Đạo diễn và biên kịch cần có trách nhiệm trong cách xây dựng nhân vật, tình tiết và thông điệp. Diễn viên cũng cần ý thức về sản phẩm mình tham gia, đặc biệt là khi nội dung có dấu hiệu sử dụng hình ảnh nghệ thuật để phục vụ hoặc hợp thức hóa những hoạt động trái pháp luật. Đối với công chúng cần chọn lọc, cân nhắc, nói không với các clip về giang hồ mạng có nội dung xấu độc.