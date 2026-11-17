Đối tượng Phan Tấn Thành, chủ tài khoản mạng xã hội “Thành Lê Lai”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm tình hình, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi tạo dựng, đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc, xâm phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”.

Bịa đặt thông tin để thu hút sự chú ý, phục vụ lợi ích cá nhân

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện các video đăng tải trên tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Cơ quan điều tra xác định Phan Tấn Thành (SN 1977, thường trú tại phường Bến Thành) là người tạo lập và sử dụng tài khoản này.

Làm việc với cơ quan công an, Thành khai nhận đã tự quay và đăng tải các video, đồng thời thừa nhận nội dung trong đó là do bản thân tưởng tượng, bịa đặt, không có thật. Mục đích của việc làm này là tạo sự chú ý, thu hút người xem nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phan Tấn Thành để điều tra về tội danh nêu trên.

Đối tượng Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”. (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm rõ trách nhiệm của người tiếp tục phát tán video

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, cư trú tại xã Nhà Bè) là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam.

Theo kết quả xác minh, Thịnh đã đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành, đồng thời đăng các video với lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Thịnh khai nhận, khoảng tháng 9/2026, sau khi theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, người này đã tải các video về điện thoại rồi đăng lại trên tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, những video này thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cá biệt có video đạt hơn 150.000 lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định hướng xử lý là bổ sung quyết định khởi tố vụ án về tội danh này, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thịnh.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người lợi dụng mạng xã hội để dựng chuyện, xuyên tạc sự thật, xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự cá nhân nhằm câu view, câu tương tác hoặc trục lợi. Không thể lấy danh nghĩa “kể chuyện”, “nêu quan điểm cá nhân” hay “làm nội dung” để biện minh cho hành vi cố tình tạo dựng thông tin sai sự thật. Việc tải video của người khác rồi đăng lại cũng không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm pháp lý.

Mỗi lượt chia sẻ, mỗi nội dung đăng tải đều có thể làm gia tăng phạm vi lan truyền và mức độ ảnh hưởng của thông tin sai lệch. Vì vậy, người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, có trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin; tuyệt đối không tiếp tay phát tán nội dung bịa đặt, xúc phạm, đe dọa người khác.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Số lượt xem hay tương tác không thể là thước đo của sự thật, càng không thể trở thành cái cớ để đánh đổi danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.