Đừng đánh đổi an toàn vì những bức ảnh 'sống ảo'

Lực lượng chức năng làm việc với các phụ nữ chụp ảnh trên đèo. Ảnh: Lực lượng chức năng

Cần lường trước nguy cơ

Việc 6 phụ nữ ngồi giữa lòng đường trên đèo Hải Vân để chụp ảnh mới đây và vụ tai nạn thương tâm tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà cướp đi sinh mạng của 2 người vào tháng 8/2026 là lời cảnh báo đáng suy ngẫm về ý thức tự bảo vệ bản thân và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngày 17/10/2026, hình ảnh 6 phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400 trên đèo Hải Vân (thuộc phường Hải Vân) lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và gây lo ngại trong dư luận.

Theo thông tin được cơ quan chức năng xác minh, nhóm phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, thành phố Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến vị trí nói trên, cả nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp hình trong lúc các phương tiện vẫn lưu thông qua lại.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với cả 6 người về hành vi tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, với tổng số tiền xử phạt 1,5 triệu đồng.

Đây không chỉ là câu chuyện về việc xử lý một hành vi vi phạm cụ thể, mà còn đặt ra vấn đề về ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông và đến những địa điểm du lịch có địa hình phức tạp.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo người dân không tụ tập, ngồi, hoặc tạo dáng chụp ảnh giữa lòng đường, nhất là các hành vi ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Đối với các tuyến đường đèo, khu vực có địa hình hiểm trở, người dân cần lựa chọn vị trí dừng, đỗ an toàn, chấp hành nghiêm quy định giao thông, không vì sở thích cá nhân mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Lực lượng chức năng cứu người bị nạn Mũi Nghê. Ảnh: LLCN

Không đánh đổi sự an toàn

Theo TS. Mai Văn Bảy (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng), không ít người vì muốn có một bức ảnh “sống ảo” mà bất chấp chụp ảnh ở mọi nơi, kể cả trên cầu, đường bộ, đường ray tàu hỏa… Nhiều trường hợp đã gặp tai nạn chỉ vì hành động tưởng chừng như vô hại này.

Luật Giao thông đường bộ 2008 đã quy định rất rõ, lòng đường là nơi dành riêng cho xe cơ giới. Người đi bộ chỉ được băng cắt qua đường ở những điểm có vạch sơn hoặc ở những điểm có thể qua đường mà bảo đảm an toàn cho các phương tiện giao thông đang lưu thông. Hành vi chụp ảnh gây cản trở hoặc ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Sau vụ việc trên đèo Hải Vân, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, Công an phường Hải Vân và Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố khuyến cáo người dân, du khách không lấy lý do tham quan, du lịch, chụp ảnh để tụ tập, ngồi, nằm hoặc tạo dáng giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và đe dọa an toàn của bản thân cũng như người đi đường.

Việc lập biên bản xử lý 6 phụ nữ là thông điệp cho thấy những hành vi tưởng chừng mang tính cá nhân vẫn có thể bị xử lý khi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cũng đề nghị khi tham quan đèo Hải Vân, người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn vị trí dừng, đỗ phù hợp, không tự ý dừng xe tại khúc cua, đoạn đường dốc hoặc nơi khuất tầm nhìn. Đồng thời, nên sử dụng các điểm dừng chân được bố trí an toàn, tuân thủ hướng dẫn và không bước vào phần đường dành cho xe chạy để chụp ảnh.

Trước đó, tại bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cấm hoạt động trekking tự phát đến Mũi Nghê. Vì vậy, người dân, du khách cần tìm hiểu kỹ quy định về tuyến, điểm tham quan trước khi khởi hành; tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực đã có cảnh báo hoặc không được phép tiếp cận...

Vụ việc 6 phụ nữ ngồi giữa đường đèo Hải Vân và tai nạn đau lòng tại Mũi Nghê là hai tình huống khác nhau, song cùng gửi đi một thông điệp: đừng để một phút chủ quan làm thay đổi cả cuộc đời.

An toàn không phải là yếu tố có thể cân nhắc sau khi đã chụp được ảnh; đó phải là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trước mỗi hành trình.