Đừng đánh cược an toàn giao thông sau những chén rượu

Tối 30/10, Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) bố trí tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông, Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp.

Tổ công tác Đội CSGT số 7 làm nhiệm vụ trên đường Lê Trọng Tấn.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Đức Sơn, cán bộ Đội CSGT số 7 cho biết, vào những ngày cuối tuần, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước tình hình trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào những khung giờ có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Hàng trăm lượt xe máy, ô tô, xe đạp được kiểm tra.

Qua thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng gặp không ít trường hợp cho rằng mình chỉ uống một lượng nhỏ rượu, bia hoặc đã nghỉ ngơi nên không còn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cảm giác chủ quan của người uống không thể phản ánh chính xác khả năng làm chủ phương tiện.

Điển hình như trường hợp tài xế Đ.V.P. điều khiển xe máy BKS: 29T1-085.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,108 mg/L khí thở. "Tôi uống hai cốc bia trong bữa cơm trưa với anh em ở công ty. Sau đó, tôi nghỉ ngơi rồi điều khiển xe về nhà. Do tâm lý chủ quan, nghĩ mình vẫn tỉnh táo nên tôi vẫn lái xe máy đi trên đường", tài xế Đ.V.P. nói.

Cảnh sát làm việc với tài xế Đ.V.P.

Tổ công tác đã lập biên bản tài xế P. về hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở với mức phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện.

Tiếp đó là trường hợp tài xế N.X.H. vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 mg/L khí thở.

Người này cho biết, sau khi uống khoảng 4 cốc bia, cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo nên đã điều khiển xe máy về nhà. "Tôi cũng nắm được việc điều khiển xe máy sau khi uống rượu, bia là sai nhưng thấy mình vẫn tỉnh táo bình thường nên mới lái xe", tài xế H. nói.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế N.X.H.

Một tài xế khác là N.N. cũng có tâm lý chủ quan khi cho rằng bản thân vẫn tỉnh táo sau khi uống rượu bia nên vẫn điều khiển xe máy về nhà. Tuy nhiên, khi biết mức xử phạt của mình lên tới 7 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe thì lúc này nam tài xế mới thở dài “biết thế gọi xe ôm về nhà”.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn khuyến cáo, người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia. Khi có nhu cầu sử dụng đồ uống có cồn trong các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hoặc bữa ăn gia đình, mỗi người cần chủ động lựa chọn phương án di chuyển phù hợp như taxi, xe ôm công nghệ, xe buýt hoặc nhờ người thân đưa đón.

Việc chấp hành quy định về nồng độ cồn không đơn thuần là tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Đừng để suy nghĩ "mình vẫn tỉnh táo" trở thành nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an Hà Nội khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân. Mỗi người hãy bắt đầu từ việc đơn giản nhất: “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Lực lượng CSGT xử lý lái xe máy vi phạm.

Tài xế vi phạm làm việc với CSGT.