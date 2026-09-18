Pháp luậtHình sự - Dân sự

Dùng đá, kiếm đánh người, nhóm đối tượng cùng nhau hầu tòa

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân (SN 2007), Trần Đình Hùng (SN 2007), Nguyễn Quốc An (SN 2007), Đ.Đ.T (SN 2010), N.T.N (SN 2010), Đ.T.D (SN 2010), cùng trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội “Cố ý gây thương tích”, Vàng A Tếnh (SN 2007), trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Báo Công An Nhân Dân
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Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11, 12/5/2026 trên đường về nhà, V.A.T (SN 2010, trú tại xã Mường Cơi, Sơn La) điều khiển xe mô tô chở Vàng A Tếnh do nghi ngờ bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh nên Vàng A Tếnh đã có dùng ná cao su để bắn gây thương tích cho Đinh Mạnh Quân.

Hung khí các đối tượng sử dụng.

Hung khí các đối tượng sử dụng.

Sau đó, Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An, Đ.Đ.T, N.T.N, Đ.T.D đã dùng đá, kiếm để đánh V.A.T và Vàng A Tếnh. Hậu quả V.A.T bị thương tích 62%, Vàng A Tếnh bị thương tích 35%.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu – Đoàn Vũ

Nguồn CAND: https://cand.vn/dung-da-kiem-danh-nguoi-nhom-doi-tuong-cung-nhau-hau-toa-post822475.html