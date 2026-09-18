Dùng đá, kiếm đánh người, nhóm đối tượng cùng nhau hầu tòa
Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Quân (SN 2007), Trần Đình Hùng (SN 2007), Nguyễn Quốc An (SN 2007), Đ.Đ.T (SN 2010), N.T.N (SN 2010), Đ.T.D (SN 2010), cùng trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội “Cố ý gây thương tích”, Vàng A Tếnh (SN 2007), trú tại xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Trước đó, ngày 11, 12/5/2026 trên đường về nhà, V.A.T (SN 2010, trú tại xã Mường Cơi, Sơn La) điều khiển xe mô tô chở Vàng A Tếnh do nghi ngờ bị nhóm của Đinh Mạnh Quân đuổi đánh nên Vàng A Tếnh đã có dùng ná cao su để bắn gây thương tích cho Đinh Mạnh Quân.
Sau đó, Đinh Mạnh Quân, Trần Đình Hùng, Nguyễn Quốc An, Đ.Đ.T, N.T.N, Đ.T.D đã dùng đá, kiếm để đánh V.A.T và Vàng A Tếnh. Hậu quả V.A.T bị thương tích 62%, Vàng A Tếnh bị thương tích 35%.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAND: https://cand.vn/dung-da-kiem-danh-nguoi-nhom-doi-tuong-cung-nhau-hau-toa-post822475.html