Dùng đá cuội giả làm 'đá thiên thạch giá hàng triệu USD' để lừa đảo

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhóm đối tượng dùng đá cuội giả làm “đá thiên thạch” có giá trị hàng triệu USD để tạo lòng tin, dẫn dụ người dân tham gia giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định Lê Hoàng Giang (sinh năm 1974) là đối tượng cầm đầu.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia còn có Nguyễn Việt Thanh (sinh năm 1978), Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1980), cùng ngụ TP Cần Thơ; Ka Dẻh (sinh năm 1992, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1977, ngụ tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng phân vai làm chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân để dựng lên những giao dịch có vẻ giá trị lớn. Những viên đá cuội thông thường được giới thiệu là “đá thiên thạch” quý hiếm, có giá trị lên tới hàng triệu USD.

Bằng cách tạo dựng câu chuyện về nguồn gốc, giá trị của số đá này và bố trí người đóng vai người mua, nhà đầu tư, nhóm đối tượng từng bước tạo lòng tin, dẫn dụ các nạn nhân tham gia giao dịch và giao tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Số tiền thực tế mà nhóm đối tượng đã chiếm đoạt đang tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời mời mua bán, đầu tư vào các loại tài sản được quảng cáo có giá trị đặc biệt cao nhưng không có căn cứ kiểm chứng rõ ràng.

Những người đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.

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