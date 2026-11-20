Theo Công an TP Đà Nẵng, do nợ tiền nhiều người, Giang Thị Quỳnh Anh đã nảy sinh ý định thuê xe mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Đối tượng Giang Thị Quỳnh Anh - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Để thực hiện, đối tượng Anh liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng Quỳnh Anh, nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách.

Thời gian đầu, Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 đến 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô.

Sau khi nhận xe, Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, của chị hoặc em gái, đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để đề nghị người khác nhận xe làm tin.

Từ đó, Anh mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, Anh đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian.

Hiện vụ án Công an TP Đà Nẵng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.