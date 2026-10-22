Dùng Claude để 'giải cứu' TV cũ

Người dùng sử dụng Claude để dọn sạch ứng dụng thừa trên TV. Ảnh: Google.

Khó chịu với tình trạng chiếc TV ở nhà liên tục hiển thị quảng cáo, thậm chí chèn nội dung tài trợ trước khi mở Netflix, lập trình viên tên Gathin quyết định nhờ Claude tìm giải pháp.

Anh cung cấp thông tin mẫu TV cho Claude Code và yêu cầu công cụ dọn dẹp những phần mềm không cần thiết. AI sau đó tìm chiếc TV Xiaomi qua mạng Wi-Fi, vô hiệu hóa 25 thành phần phần mềm cài sẵn và tạo lại giao diện màn hình chính.

Sau khi hoàn tất, TV chỉ còn hiển thị những ứng dụng gia đình thường sử dụng. Giao diện đơn giản hơn, không còn nhiều nội dung quảng cáo gây phiền toái.

Theo TechCrunch, Gathin sau đó chia sẻ cách làm trên mạng xã hội và công khai hướng dẫn qua dự án cleanyourtv trên GitHub. Chỉ trong 2 ngày, hàng nghìn người đã thử áp dụng phương pháp tương tự.

Nhiều người dùng TV Xiaomi, TCL, Sony và một số dòng Fire TV cũng muốn loại bỏ bớt những ứng dụng mặc định. Các công cụ AI giúp họ tìm hiểu cách tùy chỉnh thiết bị mà không cần tự viết toàn bộ chương trình.

Với những mẫu TV Android hoặc Google TV tương thích, người dùng có thể thay giao diện chính và tắt các ứng dụng không cần thiết. Một số thay đổi còn giúp TV giảm lượng tài nguyên sử dụng, từ đó phản hồi nhanh hơn.

Gathin không phải người duy nhất sử dụng AI để cải thiện TV. Lập trình viên Muzzammil Yasin Sabuwala cũng phát triển dự án dumbtv nhằm đơn giản hóa giao diện và loại bỏ những tính năng gây phiền toái.

Anh sử dụng DeepSeek và Claude để hỗ trợ viết chương trình. Dự án hướng đến các thiết bị chạy Android TV, Google TV và Fire TV.

Những trường hợp trên phản ánh sự khó chịu của người dùng với TV thông minh. Nhiều thiết bị tích hợp sẵn quảng cáo, ứng dụng và tính năng mà chủ sở hữu không có nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI để thay đổi phần mềm TV cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu tắt nhầm thành phần quan trọng, người dùng có thể khiến thiết bị mất chức năng hoặc hoạt động không ổn định.

Dù vậy, xu hướng này cho thấy người dùng có thể tận dụng AI để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Thay vì mua TV mới, họ có thêm cách cải thiện trải nghiệm trên thiết bị sẵn có.