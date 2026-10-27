Dựng chuyện bị cướp vì 'lên đời' iPhone 18 Pro

Đối tượng N.Đ.T tại cơ quan Công an.

Tuy nhiên, do không có tiền trả nợ nên ngày 16-10, T. bán chiếc điện thoại iPhone 18 Pro để trả nợ. Lo sợ bố mẹ phát hiện, T. đã dựng chuyện tối 22-10 bị 3 thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa để cướp chiếc điện thoại iPhone và trình báo cơ quan Công an. Tiến hành xác minh, Công an xã Tân Hà Lâm Hà phát hiện nhiều điểm bất hợp lý và không đúng sự thật trong trình báo của T. Trước những tài liệu, chứng cứ do Công an xã thu thập, T. thừa nhận đã dựng chuyện bị cướp điện thoại. Hiện, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý đối với N.Đ.T về hành vi báo tin giả.