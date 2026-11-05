Dùng chung khăn mặt trong gia đình, nguy cơ lây nhiễm ít người để ý

Khăn mặt tưởng chừng vô hại nhưng có thể trở thành vật trung gian truyền mầm bệnh nếu không được sử dụng và vệ sinh đúng cách. Đặc biệt, trong gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người đang mắc bệnh da liễu, việc dùng chung khăn cần được chú ý hơn.

Vì sao không nên dùng chung khăn mặt?

Không nên dùng chung khăn mặt để tránh mắc các bệnh da liễu. Ảnh minh họa

Khăn mặt thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với da, mắt, mũi và miệng. Trong quá trình sử dụng, khăn có thể lưu lại tế bào da chết, dầu nhờn, mồ hôi, bụi bẩn và các chất tiết từ cơ thể. Nếu khăn không được giặt sạch, phơi khô đúng cách, những yếu tố này có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật tồn tại và phát triển.

Đáng chú ý, khi nhiều người sử dụng chung một chiếc khăn, vi khuẩn và virus có thể được truyền từ người này sang người khác thông qua những chất bẩn hoặc dịch tiết còn bám trên khăn. Nguy cơ càng đáng lưu ý nếu một thành viên trong gia đình đang mắc bệnh truyền nhiễm hoặc có tổn thương trên da.

Một trong những bệnh có thể lây lan qua việc dùng chung khăn là viêm kết mạc (đau mắt đỏ). Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), viêm kết mạc do virus hoặc vi khuẩn có khả năng lây lan dễ dàng. Mầm bệnh có thể truyền qua các vật dụng bị nhiễm dịch tiết từ mắt, trong đó có khăn mặt và khăn tắm.

Một trong những bệnh có thể lây lan qua việc dùng chung khăn là viêm kết mạc. Ảnh minh họa

Người mắc bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như mắt đỏ, ngứa, cộm, chảy nước mắt, tiết dịch và mí mắt đóng ghèn. Vì vậy, nếu trong nhà có người bị đau mắt đỏ, các thành viên cần sử dụng khăn riêng, không dùng chung vật dụng tiếp xúc với mắt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Ngoài ra, khăn mặt dùng chung cũng có thể trở thành vật trung gian truyền các tác nhân gây bệnh ngoài da nếu bị nhiễm bẩn. Đặc biệt, những người đang có vết trầy xước, tổn thương da hoặc mắc bệnh da liễu cần chú ý hơn, bởi việc tiếp xúc với khăn nhiễm mầm bệnh có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Những thói quen sử dụng khăn mặt cần thay đổi

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong gia đình, mỗi người nên có một chiếc khăn mặt riêng và không sử dụng chung, kể cả giữa những thành viên có quan hệ thân thiết.

Bên cạnh đó, cần chú ý vệ sinh khăn thường xuyên. Sau khi sử dụng, nên giặt khăn bằng xà phòng hoặc chất giặt phù hợp, sau đó phơi ở nơi thông thoáng, có ánh nắng hoặc sấy khô hoàn toàn. Không nên để khăn ẩm ướt trong nhà tắm kín gió hoặc cuộn lại khi chưa khô, bởi môi trường ẩm có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, mỗi người nên dùng một khăn mặt riêng. Ảnh minh họa

Khăn mặt cũng cần được thay mới khi đã quá cũ, sờn, có mùi hôi hoặc xuất hiện những vết bẩn khó làm sạch. Không nên tiếp tục sử dụng khăn chỉ vì nghĩ rằng giặt qua là có thể loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây hại.

Đặc biệt, khi một thành viên trong gia đình mắc bệnh truyền nhiễm, nhất là đau mắt đỏ hoặc bệnh ngoài da, cần giặt riêng các vật dụng cá nhân như khăn mặt, khăn tắm, vỏ gối. CDC khuyến cáo nên giặt khăn và các vật dụng bằng vải thường xuyên với nước nóng và chất giặt tẩy phù hợp, đồng thời không dùng chung đồ cá nhân với người đang mắc bệnh.

Duy trì thói quen sử dụng khăn riêng không phải là việc quá phức tạp nhưng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe. Đôi khi, chính những vật dụng quen thuộc trong gia đình lại có thể trở thành con đường lây truyền mầm bệnh nếu mọi người chủ quan trong quá trình sử dụng và vệ sinh.