Dùng chung bát đũa, ăn chung mâm có lây bệnh não mô cầu không?

Tôi nghe nói bệnh não mô cầu có thể lây qua nước bọt. Vậy việc ăn uống chung mâm, dùng chung bát đũa hoặc cốc nước với người mắc bệnh có làm lây nhiễm vi khuẩn não mô cầu không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Bệnh não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn có thể cư trú trong vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi xâm nhập vào máu hoặc dịch não tủy, chúng có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Vi khuẩn não mô cầu lây từ người sang người thông qua dịch tiết đường hô hấp và dịch họng, bao gồm cả nước bọt. Sự lây truyền thường đòi hỏi tiếp xúc gần hoặc kéo dài với người mang vi khuẩn.

Dùng chung bát, đũa, thìa hoặc cốc nước có dính nước bọt của người mang vi khuẩn có thể tạo điều kiện lây truyền não mô cầu. Nguy cơ đáng chú ý hơn khi các vật dụng được sử dụng liên tiếp mà chưa vệ sinh, đặc biệt trong trường hợp có tiếp xúc trực tiếp với nước bọt.

Tuy nhiên, não mô cầu không lây dễ dàng như virus gây cảm lạnh hoặc cúm. Việc ngồi ăn cùng bàn hay tiếp xúc thông thường với người bệnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn bị lây nhiễm. Nguy cơ phụ thuộc vào mức độ tiếp xúc gần, thời gian tiếp xúc và tình trạng mang vi khuẩn của người liên quan.

Ngoài dùng chung vật dụng có dính nước bọt, những hành vi như hôn, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng hoặc sống chung và tiếp xúc gần kéo dài với người mắc bệnh cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Để phòng bệnh, mọi người nên tránh dùng chung các vật dụng tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, đặc biệt khi trong gia đình có người nghi mắc hoặc đã được xác định mắc não mô cầu. Bát, đũa và cốc uống nước cần được vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng.