Đừng chủ quan với hạch cổ ở trẻ nhỏ

Bé H.Q.T., 5 tháng tuổi, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, vừa được phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe vùng cổ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Khối áp xe kích thước 4,5 × 3,1 cm xuất hiện sau thời gian trẻ được tự điều trị tại nhà rồi điều trị ở tuyến cơ sở nhưng không cải thiện.

Bác sĩ khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám cho bệnh nhi T.

Ban đầu, thấy con sưng vùng cổ, gia đình cho rằng trẻ nổi hạch do mọc răng hoặc cảm sốt nên tự mua thuốc cho uống.

Sau 4 ngày, khối sưng tiếp tục lớn, trẻ mới được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực, nhập viện điều trị nhiễm trùng vùng đầu, mặt, cổ.

Sau 10 ngày điều trị, tổn thương vẫn không thuyên giảm. Gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ ngày 6/11. Qua thăm khám, xét nghiệm và siêu âm, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi tổng hợp xác định trẻ có ổ áp xe cần can thiệp ngoại khoa khẩn cấp.

Hình ảnh siêu âm cho thấy kích thước khối viêm dịch mủ lớn

Bệnh nhi được dùng kháng sinh toàn thân, phẫu thuật mở dẫn lưu, lấy dịch mủ làm xét nghiệm vi sinh. Sau 3 ngày nuôi cấy, kết quả xác định vi khuẩn gây bệnh là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus). Các bác sĩ điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ, kết hợp chăm sóc, thay băng hằng ngày.

Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, bú tốt, giảm quấy khóc; dịch qua dẫn lưu còn rất ít, các chỉ số nhiễm trùng giảm đáng kể, tiến tới phục hồi hoàn toàn

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tốt

Từ trường hợp này, BSCKI Đinh Văn Nghĩa, Khoa Ngoại nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện khối sưng bất thường ở vùng đầu, mặt, cổ. Không tự mua kháng sinh, thuốc giảm đau hoặc đắp lá lên tổn thương vì có thể che lấp triệu chứng, làm chậm chẩn đoán và điều trị.

Ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch còn non nớt, nhiễm trùng có thể tiến triển nhanh. Phát hiện sớm, xử trí kịp thời giúp hạn chế tổn thương lan rộng và nguy cơ biến chứng.