Qua đoạn Công viên Yên Sở, nhìn qua cửa kính xe, bỗng chị Vân nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đang thong dong đạp xe sát mép đường liền quay sang hỏi chồng:

- Đường Vành đai 3 trên cao chỉ dành cho ô tô đúng không anh?

- Ừ đúng rồi, xe máy và xe thô sơ không được đi ở đường này đâu - chồng chị Vân đáp.

- Thế mà em vừa thấy một bác đi xe đạp trên đường này anh ạ. Đường toàn ô tô di chuyển với tốc độ cao mà đạp xe ngay cạnh như thế thì quá nguy hiểm - chị Vân nói.

- Không hiểu sao bác ấy lại đi lên được đường này nhỉ vì mọi lối vào đường trên cao đều có biển cấm rõ ràng mà - chồng chị Vân thắc mắc.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Vân cho rằng hành động của người đàn ông đi xe đạp không chỉ vi phạm quy định về an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển phương tiện và những người khác.

Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành quy định, tuyệt đối không vì tiện đường hay chủ quan mà đi vào những tuyến đường không được phép bởi chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.