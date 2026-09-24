Đừng cho 4 món đồ này vào máy rửa bát nếu không muốn nhanh hỏng, tiềm ẩn rủi ro

Dưới đây là những vật dụng không nên cho vào máy rửa bát.

Dao, kéo và dụng cụ sắc bén

Nhiều người có thói quen gom toàn bộ dao kéo sau khi nấu ăn rồi cho vào máy rửa bát. Tuy nhiên, nhiệt độ cao, áp lực nước mạnh và hóa chất tẩy rửa có thể khiến lưỡi dao nhanh mất độ sắc bén.

Dao bị cùn không chỉ gây bất tiện mà còn khiến người dùng phải dùng lực nhiều hơn khi cắt, làm tăng nguy cơ trượt tay và bị thương. Ngoài ra, dao kéo va đập với các vật dụng khác trong quá trình rửa cũng có thể làm mẻ lưỡi hoặc gây hư hỏng một số bộ phận bên trong máy.

Với những loại dao tốt, rửa bằng tay và lau khô ngay sau khi sử dụng thường là lựa chọn phù hợp hơn.

Hộp nhựa mỏng, hộp dùng một lần

Hộp nhựa mỏng, hộp đựng thức ăn dùng một lần hoặc các loại nhựa không được thiết kế để chịu nhiệt không nên tùy tiện cho vào máy rửa bát.

Nhiệt độ cao trong chu trình sấy cùng hóa chất tẩy rửa có thể khiến nhựa bị cong vênh, biến dạng. Với những sản phẩm không có ký hiệu cho phép sử dụng trong máy rửa bát, người dùng càng nên thận trọng.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng mọi loại hộp nhựa đều có thể chịu được nhiệt độ và hóa chất trong máy. Hãy kiểm tra ký hiệu trên sản phẩm hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

Cho nhầm đồ vào máy rửa bát có thể khiến máy nhanh xuống cấp, biến dạng

Bát đĩa có hoa văn, viền kim loại hoặc đồ sứ quý

Những bộ bát đĩa có hoa văn vẽ tay, viền mạ vàng, mạ bạc hoặc đồ sứ gia truyền có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp lực nước và chất tẩy rửa mạnh.

Sau nhiều lần rửa, lớp hoa văn có thể phai màu, bong tróc, trong khi phần viền kim loại cũng có nguy cơ mất độ sáng hoặc hư hỏng.

Với đồ sứ cũ, đồ trang trí hoặc sản phẩm không có thông tin rõ ràng về khả năng sử dụng trong máy rửa bát, rửa bằng tay vẫn là cách an toàn hơn để bảo quản.

Nồi, chảo còn nguyên lớp thức ăn cháy khét

Máy rửa bát có thể xử lý tốt dầu mỡ và cặn thức ăn thông thường, nhưng không phải thiết bị chuyên xử lý những mảng cháy đen bám dày ở đáy nồi, chảo.

Nếu cho trực tiếp những vật dụng này vào máy, cặn cháy có thể không được làm sạch hoàn toàn, thậm chí làm bẩn khoang máy và bộ lọc. Vì vậy, với nồi chảo có lớp thức ăn cháy cứng, người dùng nên ngâm và làm sạch phần cặn lớn trước khi đưa vào máy.

Bên cạnh việc lựa chọn đúng vật dụng, người dùng cũng cần chú ý đến chất tẩy rửa và vệ sinh thiết bị. Không nên sử dụng viên rửa, muối hoặc chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả làm sạch và để lại cặn không mong muốn trên đồ dùng.

Bộ lọc, gioăng cửa và các góc khuất trong khoang máy cũng cần được vệ sinh định kỳ để hạn chế tích tụ cặn thức ăn, dầu mỡ và vi khuẩn.

Quan trọng nhất, trước khi cho bất kỳ món đồ nào vào máy rửa bát, hãy kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất. Một món đồ có thể chịu được nước nóng khi rửa bằng tay nhưng chưa chắc phù hợp với nhiệt độ, áp lực nước và hóa chất của máy rửa bát.