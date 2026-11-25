Đối tượng Lê Thị Thu Huyền. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024 đến tháng 5/2025, Lê Thị Thu Huyền lợi dụng mối quan hệ bạn bè, quen biết với bà H.T.M.A. để tạo lòng tin. Huyền đưa ra thông tin cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, khiến bà A. tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho vay.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huyền không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như đã thông tin mà dùng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả cho người bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, Huyền bị xác định đã chiếm đoạt của bà A. số tiền hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngày 19/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những cá nhân từng cho Lê Thị Thu Huyền vay tiền, có giao dịch chuyển tiền hoặc nắm giữ thông tin, tài liệu liên quan chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, gặp Điều tra viên Phạm Anh Kiệt qua số điện thoại 0375717679 để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết theo quy định.